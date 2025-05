Afficher la réponse

Explication : Faux ! Absent des parquets à cause d’une thrombose veineuse, Victor Wembanyama n’a pas joué le nombre de matchs minimum pour être éligible aux trophées de fin de saison.

Explication : La FIBA a annoncé que l’organisation de l’Eurobasket 2029 était attribuée aux fédérations nationales d’Estonie, de Grèce, de Slovénie et d’Espagne. Madrid accueillera le match d’ouverture, au Santiago Bernabeu, ainsi que la phase finale, à la Movistar Arena.

Réponse correcte : C) Estonie, Espagne, Grèce, Slovénie.

Réponse correcte : C) 2.

Explication : 2 ! Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr ont été nommés dans la NBA All-Rookie First Team, aux côtés de Stephon Castle, Zach Edey et Jaylen Wells.