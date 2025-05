Assemian Moularé a dénoncé des propos racistes à Blois

Grand bonhomme de la victoire vichyssoise à Blois avec 30 points, Assemian Moularé s’est pourtant présenté particulièrement marqué en conférence de presse au Jeu de Paume.

Au micro de La Nouvelle République, le meneur de la JAV a dénoncé des insultes racistes émanant d’un spectateur. « Des propos racistes ont été tenus quand on rentrait dans le tunnel par un supporteur. C’est inadmissible. On est des joueurs de basket, des humains. C’est inacceptable d’entendre ça. On est en 2025… »

Le spectateur nie

L’ADA Blois a rapidement réagi par voie de communiqué. « L’organisation du club a pris en charge la personne afin de la confronter aux officiels et aux staffs des deux équipes, ce qui a été effectué en présence de nombreux témoins », indique le club, tout en précisant que la version du spectateur diverge de celle des Vichyssois. Autrement dit, qu’il nie avoir tenu des propos racistes. Le commissaire en a tout de même fait état dans son rapport et l’ADA dit se tenir « à la disposition de toutes autorités compétentes le cas échéant » et rappelle que le club « continuera à s’opposer à toutes formes de discriminations.«

La JA Vichy devrait déposer une plainte

De son côté, tout en apportant « un soutien sans faille à ses joueurs », la JAV a tenu à « remercier chaleureusement les dirigeants et l’organisation de l’ADA Blois pour leur réactivité exemplaire et leur professionnalisme dans la gestion d’un incident aussi grave qu’inacceptable. »

Le club auvergnat devrait déposer une plainte. « Au-delà des divergences d’interprétation qui peuvent entourer certains éléments, il est un point sur lequel notre position ne souffre aucun flou : aucun doute ne saurait profiter à l’indifférence. Là où le racisme se glisse, fût-ce un instant, le silence n’est pas une option. »

Communiqué suite à la rencontre opposant Blois à la JA Vichy Basket le Jeudi 22 Mai 🔗 : https://t.co/470WGTF4Mu#JAV #PROB pic.twitter.com/Qbd6nmd29U — JA Vichy Basket (@jav_basket) May 23, 2025

Le Match 2 de la série, qui pourrait qualifier Vichy pour les demi-finales, est programmé ce dimanche à 17h.