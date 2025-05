Assemian Moularé (30 points) et Vichy impressionnent : Blois déjà dos au mur

On ne va pas refaire toute l’histoire. À la trêve hivernale, Vichy affichait un bien triste bilan (6v-12d). Puis la JAV s’est révélée, a terminé sa saison en boulet de canon, a arraché son ticket pour les play-in, y a dominé Antibes (100-91) et Poitiers (86-56) pour se présenter en outsider absolu face à Blois. Et au Jeu de Paume, pour son quart de finale aller, l’équipe thermale a engrangé sa septième victoire de rang (97-84).

Un dernier quart-temps renversant

Portée par un immense Assemian Moularé (30 points à 8/19 et 5 passes décisives), qui a fini par faire dégoupiller Gaëtan Meyniel, la JAV a surtout eu le mérite de faire preuve de caractère. Après avoir compté jusqu’à 11 points d’avance (34-45, 20e minute), les hommes de Dounia Issa auraient pu s’écrouler face au run blésois en toute fin de troisième quart-temps (69-60, 30e minute).

Mais cette équipe-là a quelque chose en plus en ce printemps 2025. Et Vichy a répliqué par un money-time fabuleux, avec un 19-1 (70-79, 36e minute), qui a mis en exergue le talent offensif de Jordan Shepherd (20 points) et souligné les raisons du trophée DPOY de Lucas Dufeal (11 points, 10 rebonds et 2 contres).

Blois devra être la première équipe de l’année à gagner à Vichy