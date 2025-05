Monaco première équipe à laisser l’Olympiakos sous les 70 points : « Quand on défend comme ça, on est très durs à battre »

C’est une prestation de haut vol qu’ont livré les joueurs monégasques pour leur entrée en lice au Final Four d’EuroLeague à Abu Dhabi. Ils n’ont pas été impressionnés par les leaders incontestés de la saison régulière, l’Olympiakos. Et ont même réussi à les défendre comme personne n’avait réussi à le faire cette saison. Cette victoire 78-68 est une revanche du Final Four 2023, un match que les Monégasques « ont beaucoup regardé » depuis, selon les dires d’Alpha Diallo, au four et au moulin hier soir (22 points, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 25 d’évaluation).

Verrou défensif

Même si le plan de jeu offensif s’est déroulé sans accrocs, c’est surtout la prestation défensive des hommes de Vassilis Spanoulis qui est à retenir. C’est ce sur quoi ce dernier et les joueurs ont mis l’accent après la rencontre. Il faut dire qu’avec seulement 10 passes décisives pour 14 ballons perdus, les Grecs n’ont pas du tout pu développer leur jeu.

« On a fait très peu d’aides défensives, et on est restés proches de leurs shooteurs. On les a forcés à essayer de nous battre en 1-contre-1 et clairement ce n’est pas leur force, à part peut-être Fournier » a analysé Mike James. Avec 31 points à 10/18 aux tirs, le Français, qui a fini en pleurs après la rencontre, a quasiment marqué la moitié des points de son équipe. Car l’Olympiakos est resté sous la barre des 70 points, ce qui n’était… jamais arrivé cette saison. L’ASVEL s’en était approché en mars à la LDLC Arena (81-70), mais le faire dans un Final Four est remarquable. Cette victoire représente l’identité de cette Roca Team, comme l’a expliqué le soldat ultime Jaron Blossomgame en conférence de presse :

« On était extrêmement concentrés ce soir. Quand on a cette attitude et qu’on défend comme on a fait ce soir, on est une équipe très dure à battre. La chance ça se provoque. Quand tu joues dur et de la bonne manière, les choses tournent en ta faveur. Ça a été le cas ce soir. »

Prochain et dernier adversaire : Fenerbahçe

Après avoir éteint la 3e meilleure attaque de la saison (120,3 d’Offensive Rating), les Monégasques vont maintenant faire face à la 8e (118,7), Fenerbahçe. Une équipe qu’ils ont battu deux fois cette saison, dont une rouste à l’extérieur en décembre (69-99). Ces derniers sont venus à bout du Panathinaïkos champion en titre qui avait pourtant récupéré Mathias Lessort (82-76). La défense monégasque sera encore mise à contribution, peut-être avec un plan de jeu similaire puisque le club turc est l’un de ceux qui tire le plus à 3-points dans la compétition. Même si tout le monde s’est accordé à dire après le match que ce sont deux adversaires et donc deux plans de jeu différents.

Cette finale sera en tout cas inédite, entre l’AS Monaco pour qui ce sera la toute première, et le Fenerbahçe qui ne l’a plus atteinte depuis 2018. Et qui sera aussi le théâtre des retrouvailles entre les deux coachs et ex-coéquipiers au Panathinaïkos (2007 à 2010), Spanoulis et Sarunas Jasikevicius, qui se sont échangés de nombreuses piques et blagues dans la conférence de presse d’avant-match. Coup d’envoi de ce dernier match de la saison européenne à 19h00 ce dimanche 25 mai, toujours aux Émirats-Arabes Unis.