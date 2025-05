[Vidéo] La tristesse d’Evan Fournier, auteur d’une prestation XXL insuffisante au Final Four de l’EuroLeague

Evan Fournier devra encore patienter avant de décrocher son premier titre collectif majeur chez les professionnels. S’il a remporté la SuperCoupe de Grèce au tout début de son aventure avec l’Olympiakos, l’international français aspirait à bien plus au moment de connaître son premier Final Four d’EuroLeague. À Abou Dabi, l’arrière a réalisé une prestation exceptionnelle (31 points à 10/18 aux tirs, 6 fautes provoquées en 35 minutes de jeu) en demi-finale face à l’AS Monaco (68-78), en vain.

Evan Fournier triste pour les fans de l’Olympiakos

Toujours entier et nature, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) n’a ainsi pas pu s’empêcher de laisser couler quelques larmes après le buzzer final. Réconforté notamment par un ancien de la maison athénienne et adversaire du soir, l’entraîneur monégasque Vassilis Spanoulis, l’enfant de Charenton a ensuite exprimé son ressenti aux médias.

« Ils (Monaco) ont mieux joué », admettait-il dans des propos rapportés par Basket News. « Ils ont joué plus physiques. Ils méritaient de gagner. » Chouchou du public du stade de la Paix et de l’Amitié depuis sa signature l’été dernier, Evan Fournier a tenu à exprimer sa gratitude envers les fans grecs :« Les supporters qui sont venus nous soutenir, qui ont mis beaucoup d’énergie et d’argent pour voyager et nous soutenir, ont été absolument extraordinaires ».

Après plus d’une décennie à jouer en NBA, Evan Fournier conclue sa première saison européenne par une très belle campagne, que ce soit sur le plan collectif (1er de la saison régulière) ou individuel (second cinq majeur de la saison, 9e meilleur marqueur de la saison), malgré la déception de l’issue finale. Lui et son équipe tenteront de finir au mieux leur exercice 2024-2025 en allant chercher le titre de champion de Grèce face au rival, le Panathinaïkos.