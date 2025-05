Nancy officialise le départ après 5 ans d’Anthony Labanca, attendu à Bourg

L’aventure entre Anthony Labanca (1,92 m, 30 ans) et le SLUC Nancy est bel et bien terminée. Son départ, malgré un contrat courant jusqu’en 2027, était déjà dans les rumeurs depuis quelques semaines. Le club nancéen vient de l’annoncer ce samedi 24 mai sur ses réseaux sociaux, avec un joli message pour un joueur qui porte ses couleurs depuis 2020.

MERCI ANTO Antony Labanca et le SLUC se séparent À la demande du joueur, le club a accepté de libérer Anto de ses 2 années de contrat à venir. De par son professionnalisme, sa gentillesse, son talent, son amour du maillot, sa bienveillance, son sens du sacrifice etc… il aura marqué Nancy de son empreinte.

Un changement de club, mais toujours en rouge et blanc

Sont aussi listés les accomplissements du shooteur, qui aura marqué l’histoire du club en faisant partie du Top 10 des joueurs les plus capés et du Top 15 des meilleurs marqueurs. Labanca a tout connu sous ce maillot, entre la Pro B pendant deux ans et la Betclic Elite depuis trois ans. Il fut une vraie valeur sûre pour ses coachs, tournant à plus de 38% à 3-points chaque année depuis son arrivée. Avec le départ de Clément Frisch (2,01 m, 23 ans), le SLUC perd ses deux meilleurs snipers. Cette saison 2024/25, Labanca a compilé 7,6 points à 44% aux tirs (dont 40,2% à 3-points), 1,1 rebond et 2,6 passes décisives en 23 minutes de moyenne. Capitaine de l’équipe, il n’a en revanche marqué qu’un petit point en 23 minutes lors du match décisif du play-in contre Saint-Quentin, dont la défaite (81-88) a signé « la fin cruelle d’une belle saison » selon les mots du coach Sylvain Lautié.

Si le départ de Labanca est annoncé alors même qu’il avait prolongé l’été dernier, c’est qu’un projet ambitieux l’attend. Le natif de Strasbourg devrait en effet rejoindre la JL Bourg, comme déjà prévu depuis début mai. Et ainsi disputer sa première coupe d’Europe depuis… 2015. Une nouvelle grande étape dans la carrière de celui qui évoluait encore en NM1 il y a six ans. Le SLUC a donc accepté de le libérer sur demande du joueur, qui bénéficiait d’une clause de sortie. Les fans lorrains ont été nombreux dans les commentaires à le remercier pour son passage, avouant tout de même leur tristesse vis-à-vis de la nouvelle.