« La fin cruelle d’une belle saison » – Sylvain Lautié positif malgré l’élimination du SLUC Nancy au play-in

Nancy est la première victime du play-in de Betclic ELITE, nouveau format mis en place cette saison par la LNB. Neuvième de la régulière, le SLUC pouvait espérer, avec ce système, se hisser en playoffs malgré sa non-présence dans les huit premiers à l’issue de l’exercice 2024-2025. Mais face à une équipe de Saint-Quentin toujours capable de coups d’éclats, le club lorrain a failli à retrouver les playoffs de l’élite, des joutes qui lui échappe depuis 2015.

Davantage à réactions que dans la prise d’initiatives, Nancy a payé cher son retard accumulé durant la majorité de la rencontre face à Saint-Quentin (81-86). « C’est un match qui ressemble à notre saison », soufflait Antony Labanca en conférence de presse. Même si le SLUC aurait pu enlever la rencontre sur le fil, ses maux de la saison régulière, les petits détails et l’inconstance, lui ont également joué des tours. Comme sa faiblesse famélique aux lancers-francs, un exercice dans lequel l’équipe meurthe-et-mosellane était la moins bonne cette saison (68% de réussite), ce qui s’est encore confirmé face au SQBB (10/20).

Malgré la déception de cette élimination prématurée au play-in et des playoffs de Pro A qui échappe à Gentilly depuis une décennie maintenant, Sylvain Lautié se voulait tout de même positif au moment de tirer le bilan de la saison nancéienne.

« C’est une fin cruelle d’une belle saison », a-t-il débutait. « Notre place est entre la 6e et la 14e place, à une ou deux victoires de près de plus ou de moins, on se retrouvait plus près d’une de ses deux positions. C’est notre championnat pour l’instant. Bien évidemment qu’on aimerait être une fois Cholet, une fois être Saint-Quentin. Ce championnat a des variables d’une année sur l’autre. »