Après Frisch, Antony Labanca va aussi quitter Nancy pour l’Europe, avec la JL Bourg

Le SLUC Nancy va voir plusieurs de ses joueurs s’émanciper la saison prochaine, mais pas en son sein. Ainsi, après le départ annoncé de Clément Frisch vers l’EuroLeague et Baskonia, Antony Labanca (1,92 m, 30 ans) va également quitter la Lorraine malgré un contrat qui court encore jusqu’en 2027. Si le shooteur ne va pas rejoindre les plus hautes sphères européennes, il va tout de même pouvoir goûter à la joie d’une Coupe d’Europe, avec la JL Bourg.

Après avoir passé la quasi-intégralité de sa carrière entre la Lorraine et l’Alsace, Antony Labanca va donc descendre un peu plus bas dans l’Est de la France, à Bourg-en-Bresse, comme annoncé par L’Est Républicain et Basket Europe, ce que nous sommes en mesure de confirmer. Une jolie promotion pour le capitaine nancéien, qui a été de tous les récents succès du SLUC ces cinq dernières années, avec notamment la montée en Betclic ELITE en 2022.

PROFIL JOUEUR Antony LABANCA Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 30 ans (30/07/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,6 #112 REB 1,1 #199 PD 2,6 #55

Capitaine de route et shooteur fiable

Arrivé en Meurthe-et-Moselle en 2020 après plusieurs saisons à Souffelweyersheim (entrecoupée d’une à Vichy), Antony Labanca a grandi en même temps que le SLUC a retrouvé sa place dans l’élite. Il s’est construit un statut de shooteur très fiable en LNB, ne passant jamais sous la barre des 38% à 3-points avec Nancy (plus de 4 tentatives par match), qu’il tentera de perpétuer en EuroCup. « Il répond sans cesse aux attentes en ne trichant jamais », disait justement de lui son entraîneur Sylvain Lautié au moment de sa prolongation de contrat l’été dernier.

Parmi les derniers rescapés de la montée du SLUC en 2022 avec Caleb Walker, Antony Labanca a pleinement découvert l’élite à ce moment-là, après un passage éphémère avec Strasbourg en début de carrière (3 matchs en 2014-2015). L’arrière s’y est bien adapté, gardant un rôle similaire à ce qu’il pouvait avoir à l’étage inférieur, en ayant cette capacité à prendre feu le temps d’une soirée : 29 points au Portel ou 26 unités à Limoges en 2023-2024, ou encore 27 points contre le SQBB cette saison… Un dernier adversaire que Nancy va retrouver au play-in dès ce mardi 20 mai, pour essayer de s’octroyer une place en playoffs !

Après l’officialisation d’Assemian Moulare (1,84 m, 22 ans), la JL Bourg vient encore renforcer sa traction arrière avec Antony Labanca. Elle s’octroie surtout une garantie de spacing, alors que l’équipe burgienne est l’une des équipes de Betclic ELITE qui shoote le moins à 3-points cette saison (14e sur 16, avec 23 tirs extérieurs par rencontre).