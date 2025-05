Un raté au buzzer contre le Real Madrid éteint les derniers espoirs du Pôle France

Le Pôle France ne jouera pas la finale de la dernière étape de l’ANGT à Abu Dhabi. Leurs chances étaient déjà réduites après leur entrée en lice perdue contre les jeunes du Zalgiris Kaunas (82-87). Les jeunes français ont su relever la tête lors du deuxième match contre ceux de l’Overtime Elite (75-110), mais leur qualification en finale était impérativement conditionnée à une victoire lors du dernier match de poules contre le Real Madrid, tenant du titre. Ainsi qu’à un faux pas du Zalgiris contre l’OTE, match qui se disputait dans la foulée.

Une exécution offensive en question

Mais si la deuxième part du contrat a bien été remplie par les Américains face aux Lituaniens, c’est bien le Pôle France qui a failli à la tâche. Ils se sont en effet inclinés 67-66 contre les Blancos du Real Madrid ce midi. Le match a pendant longtemps été serré, jusqu’à un run en fin de troisième quart-temps des jeunes de François Perronnet (46-55). Mais les changements effectués par le staff à ce moment-là ont été préjudiciables à la bonne forme de l’équipe. Celle-ci s’est retrouvée avec cinq ailiers sur le terrain, et n’a marqué que 2 points en six minutes, pendant que leurs adversaires recollaient au score (59-57).

Si l’exécution offensive s’est améliorée avec le retour du meneur Yael Masdieu-Reynaert (7 points, 4 passes décisives), cela n’a pas suffi. Jonas Boulefaa (8 points, 6 rebonds) a bien planté un gros 3-points à 3 minutes du terme pour débloquer la machine, imité deux minutes plus tard par le MVP Hugo Yimga-Moukouri (20 points à 8/14, 6 rebonds et 5 passes décisives) après un gros contre de Noa Kouakou-Heugue (2 points, 2 contres), mais la victoire n’est pas au bout.

Dans une fin de match hachée par les fautes et arrêts de jeu, le Real Madrid a mieux exécuté. Malgré tout, Nathan Soliman (9 points, 7 rebonds et 5 passes décisives) a eu l’opportunité d’arracher la victoire au buzzer. Mais son mi-distance a fait gamelle, éteignant les derniers espoirs du Pôle France. Ceux-ci s’inclinent donc d’un point, et terminent en troisième position du Groupe B, derrière Kaunas et Madrid. Ils ne pourront pas imiter la bande à Nolan Traoré qui avait atteint la finale l’année dernière. À noter que le Français du Real Kyllian Michee n’a pas joué de la rencontre.