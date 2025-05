Le Pôle France rate son entrée à l’ANGT face au Zalgiris Kaunas

Le Pôle France a entamé les phases finales du NexGenTournament par une défaite 87-82 (a.p.) contre le Zalgiris Kaunas, compromettant ainsi leurs chances de retour en finale, comme l’an passé à Berlin.

Devant au score pendant toute la première mi-temps, le Pôle France a gâché son avance dans les 20 dernières minutes. Les U18 de François Peronnet ont pourtant pris la rencontre par le bon bout, en privilégiant le jeu sur pénétration aux tirs longue distance. Cameron Houindo avait mis les siens sur de bons rails, en inscrivant 8 points sur le premier quart-temps. Il a pu trouver de sérieux relais en Nathan Soliman (17 points et 9 rebonds) à qui il a d’ailleurs adressé un alley-oop au retour des vestiaires ; ou encore Noa Kouakou-Heugue (14 points et 9 rebonds). Globalement, c’est une belle partition collective qui a été jouée par les jeunes tricolores dans un premier temps.

Côté Kaunas, le sursaut était déjà venu du banc en première période, avec Dominykas Grunkis (14 points en 13 minutes) qui a provoqué des fautes dans la raquette (6/6 aux lancers francs en première mi-temps) tout en se montrant dangereux de loin (2/2 à 3-points en première mi-temps) pour revenir à six points de retard à la mi-temps (39-33). Le jeune meneur finit meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points.

La seconde mi-temps a quant à elle été totalement renversée, tant les Lituaniens n’ont rien lâché. Dovydas Buika (24 points, à 9/25 aux tirs) a fait trembler les Français en provoquant d’abord un and-one à 3-points, sans rentrer le lancer, puis en remettant les équipes à égalité 43-43 sur double-pas, après s’être joué de Houindo. On fire, Buika a rentré un nouveau 3-points pour mettre les siens devant, une position qu’ils ne quitteront plus jusqu’aux dix dernières secondes.

Meissa Faye to tie the game! ANGE is always a lot of fun pic.twitter.com/VbKtnYZqHm

Car Soliman et les autres n’ont pas abdiqué, malgré une défense de Kaunas bien en place. Certains choix peuvent être discutés, notamment un trop grand nombre de tirs à 3-points tentés au vu du manque de réussite (3/21 soit 14%). Mais ils se sont repris à cinq minutes du terme de la rencontre, en partant à l’assaut de la raquette pour obtenir des lancers et des points faciles. En fin de match, Meissa Faye (1,97 m, 17 ans) a concrétisé la reprise de confiance par un 3-points en transition, pour égaliser 75-75 et ainsi arracher la prolongation. Lors de ces 5 minutes supplémentaires, Buika, encore lui, a réceptionné un alley-oop sur remise en jeu et enchaîne avec un 3-points pour donner cinq points d’avance à Kaunas à 20 secondes de la fin. L’écart n’a plus bougé, Kaunas s’est imposé 87-82.

Žalgiris’ Dovydas Buika breaks down INSEP’s Noa Kouakou-Heugue off the bounce for a pull-up and-one three.

Scored the next possession to tie it, then knocked down another three soon after to take the lead.

Tightly contested #NextGenEuroLeague showdown here in Abu Dhabi. pic.twitter.com/p4pXvVSYSB

— Jon Chepkevich (@JonChep) May 22, 2025