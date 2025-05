Le Pôle France écrase l’Overtime Elite et peut encore rêver de finale du NextGen

Après leur défaite frustrante face à Zalgiris en ouverture de leur phase de poules du NextGen EuroLeague, le Pôle France se devait de réagir face aux Américains de l’Overtime Elite ce vendredi 23 mai. Ce fut chose faite, avec une énorme démonstration (110-75), qui s’est dessinée dans le dernier quart d’heure.

En une minute, le Pôle France avait déjà provoqué 2 fautes et inscrit 5 points. Hugo Yimga-Moukouri s’est montré agressif vers le cercle, obtenant plusieurs coups de sifflets pour inscrire des points faciles sur la ligne des lancers. Dans son élan, il ajoute même un trois points, un exercice qui avait fait défaut aux Français qui mènent 10-0 d’entrée. Cameron Houindo confirme l’adresse tricolore avec un tir derrière l’arc, puis Meissa Faye et Noa Kouakou-Heugue confirment leur supériorité physique en attaquant encore le cercle : les joueurs de François Peronnet semblent avoir appris de leur défaite de la veille. Rigoureux défensivement, Cameron Houindo et ses coéquipiers ne laissent aucun panier facile à leurs adversaires, contrés ou poussés à des surplus d’agressivité sanctionnés par des coups de sifflets. 25-17 pour le PFBB après dix minutes.

La même cadence est imprimée dans le deuxième quart-temps, avec notamment Hugo Yimga-Moukouri (9 rebonds en 8 minutes de jeu), magnifique dans l’impact, et Nathan Soliman, d’une fluidité désarmante. Les circuits de passes sont bien huilées, dès lors qu’elles partent de la tête de la raquette. Les Américains proposent des prises à deux ou trois aux porteurs de balle français, qui perdent trop de ballons en tentant des passes hautes derrière l’arc. Après 20 minutes de jeu, l’Overtime Elite comptait déjà 7 interceptions, et le PFBB 10 pertes de balles. Des maladresses qui ne sont heureusement pas sanctionnées par l’OTE, trop maladroit depuis le début de la rencontre. L’écart gravite autour des cinq points, il est réduit à quatre à la mi-temps après une fin de deuxième acte moins maîtrisée : 45-41.

🇫🇷 6’8” French wing Nathan Soliman (born in 2009) impressed once again today at the Next Gen Tournament in Dubai with a standout performance against Overtime Elite.

Soliman scored 17 points on 3-of-6 shooting and was nearly automatic from the free-throw line, hitting 11 of 13.… pic.twitter.com/4o7zahvX2M

— Scouting lab (@scouting_lab) May 23, 2025