Raynaud et Stanford retrouvent la victoire, grosse soirée pour Giffa, Diboundje, Magassa et Djobet

Après trois revers de suite, Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) et Stanford ont retrouvé la victoire en battant Virginia Tech 70 à 59 dans la conférence ACC. Le pivot français a signé un énième double-double : 19 points à 8/17 aux tirs, dont 3/7 à 3-points, 14 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 38 minutes. Le Cardinal équilibre son bilan en conférence ACC avec deux victoires et deux défaites.

ACC Network host Taylor Tannebaum gets Stanford star Maxime Raynaud to pull in a kid dancing behind him in the stands for an interview pic.twitter.com/eWvpZxl0mf — Awful Announcing (@awfulannouncing) January 9, 2025

Autre senior français très attendu cette saison, Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) a également retrouvé la victoire après une défaite sur le parquet des UNC Asheville Bulldogs (103-99) la semaine passée. Un peu en retrait par rapport à l’exercice précédent, le meneur a passé la barre des 20 points pour la troisième fois de la saison. Il a cumulé 22 points à 6/9 aux tirs, dont 1/1 à 3-points, 9/9 aux lancers francs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 27 minutes. Son université d’High Point pointe parmi les leaders de la Big South Conference après ce deuxième succès en trois matches, face aux Charleston Southern Buccaneers (93-79).

Giffa connects on a jump shot in the paint 🤌#GoHPU x #OnTheProwl pic.twitter.com/zTl1l8W0vj — HPU Men's Basketball (@HPUMBB) January 9, 2025

Dans les autres matches, Quentin Diboundje (1,94 m, 22 ans) a signé son meilleur match depuis son arrivée à l’Université de Rhode Island, avec 14 points à 6/12, 7 rebonds et 5 fautes en 23 minutes. Mais les Rams ont perdu 75 à 67 face aux George Washington Revolutionaries dans leur troisième match de l’Atlantic 10 Conference (1 victoire et 2 défaites).

Aboubacar Magassa (1,99 m, 20 ans) et Paul Djobet ont également perdu mais ils ont signé leur record de points en NCAA. Le premier, joueur des Wyoming Cowboys, a cumulé 10 points à 5/5 et 5 rebonds en 24 minutes dans la défaite face aux New Mexico Lobos (53-61) dans la Mountain West Conference (2 victoires et 3 défaites).

Abou Magassa had two dunks in the half. Wyoming outscored New Mexico 16-6 in the paint. #gowyo pic.twitter.com/G3Q622b9zE — Ryan Thorburn (@By_RyanThorburn) January 8, 2025

Quant à Paul Djobet, il est de plus en plus responsabilisé par le nouveau coach de Miami mais les Hurricanes n’y arrivent pas, eux qui sont bons derniers de l’ACC (0 victoire et 4 défaites). Face à Florida State, ils ont perdu 80 à 65 à domicile malgré les 13 points à 5/8, 3 rebonds et 1 passe décisive du Lillois.