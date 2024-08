Retour à la case départ pour Daryl Doualla, embauché par Nevezis

Signataire d’un contrat de quatre ans avec le BC Nevezis en 2021, Daryl Doualla (1,95 m, 20 ans) avait pourtant opté pour l’option G-League l’année dernière. Mais le plan américain a eu un accroc… Sélectionné en 5e position de la draft internationale de G-League (réservée aux prospects NBA étrangers), l’ancien arrière de l’ASVEL n’a finalement pratiquement jamais eu sa chance au sein de la franchise affiliée aux Washington Wizards : 12 minutes de jeu au total sur la saison, réparties en trois apparitions.

Vite reparti en Lituanie, le Francilien (originaire de Savigny-le-Temple), réputé pour ses qualités défensives, n’a pas réussi à se relancer avec le Pieno Zvaigzdes (4,7 points à 49%, 1,6 rebond et 0,6 passe décisive), lanterne rouge de LKL. Des moyennes très éloignées de ce qu’il affichait auparavant avec Nevezis, lui qui tournait à 8,2 points à 46%, 2,9 rebonds et 1,4 passe décisive en 2022/23 avec le club de la ville de Kedainiu.

« Nous sommes heureux de retrouver DD », se réjouit Jonas Maciulis, le prestigieux directeur sportif du BC Nevezis. « Après cette pause d’un an, ce sera sa troisième saison avec nous. Nous connaissons tous son efficacité défensive et sa rapidité. Il sera intéressant d’observer les progrès qu’il a pu faire la saison dernière et l’expérience acquise. C’est difficile de croire que c’est déjà sa troisième saison avec nous, alors qu’il n’a que 20 ans ! »