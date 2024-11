Retour reporté pour Nick Calathes, espéré fin novembre par l’AS Monaco

Le 30 septembre, l’AS Monaco officialisait un coup dur : l’absence de Nick Calathes (1,96 m, 35 ans) pour « les trois-quatre prochaines semaines », en raison d’une blessure au genou. Mais voilà que six semaines se sont écoulées et que l’on ne voit toujours rien venir… Dimanche, à l’issue de la victoire contre Dijon (76-74), Sasa Obradovic est encore resté très évasif au sujet de son meneur. « On verra », s’est-il contenté de dire, volontairement flou.

Pourtant, le technicien serbe dispose désormais d’une meilleure visibilité concernant le retour de l’ancien joueur du Fenerbahçe Istanbul : l’international grec est attendu dans l’effectif pour la dernière semaine de novembre, avec potentiellement une première apparition en EuroLeague sur le parquet du Panathinaïkos Athènes, le club qui a le plus marqué son parcours européen (2009/12, 2015/20).

Simplement aperçu sous les couleurs monégasques lors de l’ouverture de la Betclic ÉLITE à Saint-Quentin le 20 septembre (5 points à 2/6, 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions), Nick Calathes a passé les dernières semaines à soigner un genou abîmé, recevant notamment une infiltration de cellules souches, et une faiblesse au niveau du quadriceps. Avec la signature de Jordan Loyd mi-octobre, l’AS Monaco a joué la carte de la patience avec l’Américano-Grec, espérant ainsi s’éviter un retour chronique de l’inflammation.

L’AS Monaco accueille l’Étoile Rouge de Belgrade ce mardi soir en EuroLeague, sans Nick Calathes donc, ni Mouhammadou Jaiteh, également touché au genou mais qui devrait revenir dès jeudi à Vitoria.