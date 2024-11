Risacher a bien lancé Atlanta à La Nouvelle Orléans

Toujours intégré au cinq de départ des Atlanta Hawks, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a signé un début de rencontre réussi sur le parquet de La Nouvelle Orléans. Auteur de 9 points dans les 7 premières minutes, dont un 3-points en première interception et une interception au milieu de terrain suivie d’un dunk, le n°1 de la Draft a eu l’occasion de se mettre en valeur.

Toutefois, il a ensuite eu plus de mal, terminant à 11 points à 4/13 aux tirs (dont 1/5 à 3-points), 5 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions en 30 minutes. Surtout, les Hawks ont signé leur troisième victoire en sept matches (111-126), profitant de Pelicans diminués par les absences de Dejounte Murray, CJ McCollum et Herb Jones.