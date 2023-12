Robert Woodard et l’ADA Blois se séparent, un nouveau joueur attendu

Betclic ELITE - Arrivé à l'intersaison, Robert Woodard ne portera plus les couleurs de l'ADA Blois cette saison. Les deux parties ont décidé de mettre un terme au contrat qui les liait.

Arrivé cet été à Blois, Robert Woodard II ne jouera pas ce samedi après-midi face à Cholet. Dans un communiqué, le club a annoncé que les deux parties avaient décidé de mettre un terme au contrat qui les liait.

Auteur de débuts tonitruants (20 points à 100% et 28 d’évaluation lors de sa première contre Gravelines-Dunkerque), l’ancien intérieur des Sacramento Kings (25 matchs entre 2020 et 2022) était ensuite progressivement rentré dans le rang pour finir avec des moyennes de 9,5 points à 41%, 4,9 rebonds, 1,9 passe décisive, 1,2 interception et 1,2 contre en 24 minutes. Le poste 4 américain va donc poursuivre sa carrière à l’étranger, pendant que l’ADA a déjà mis la main sur son remplaçant. Une signature qui devrait être officialisée dans les prochaines heures, probablement après le match de la peur contre Cholet (à 16h).