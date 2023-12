Rodrigue Beaubois brille… et se blesse

BSL - MVP du match à Petkim ce week-end, Rodrigue Beaubois ne rejouera plus avant trois semaines à cause d'un problème au dos.

Dans le week-end de Rodrigue Beaubois, il y a eu une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la bonne : c’est qu’il a terminé MVP de son match avec 31 d’évaluation sur le parquet de Petkimspor. L’arrière guadeloupéen a compilé 27 points à 8/13, 6 rebonds, 2 passes décisives et 0 balle perdue en 31 minutes lors de la victoire de l’Anadolu Efes (101-92).

Et la mauvaise, du coup ? C’est qu’il s’est blessé et que son année 2023 est désormais compromise. L’ancien arrière de la SIG Strasbourg, qui a fait acte de candidature pour retrouver son ex-coach alsacien Vincent Collet aux JO l’été prochain, est touché dans le haut du dos et devra observer trois semaines de repos. Il rejoint Will Clyburn à l’infirmerie, out lui pour six semaines à cause d’un problème à la voûte plantaire.