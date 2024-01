Rodrigue Beaubois porte l’Anadolu Efes contre Barcelone

Rodrigue Beaubois a signé une deuxième mi-temps de grande classe face au FC Barcelone, ce jeudi 18 janvier pour la 22e journée de l’EuroLeague.

29 d’évaluation en 18 minutes !

L’arrière français a inscrit 21 points, dont 19 en deuxième mi-temps, et l’Anadolu Efes a largement battu la formation catalane (98-74). La partie était serrée en première mi-temps (42-39) mais les locaux, compétitifs à domicile cette saison (7 victoires en 10 matches), se sont appuyés sur leur vétéran (35 ans) et Shane Larkin (15 points à 5/10, 8 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 23 d’évaluation en 33 minutes) pour accélérer le tempo (30-21 dans le troisième quart-temps). Avec encore 11 points du candidat à l’équipe de France dans le dernier quart-temps, la formation de Can Erdem a continué sur sa lancée (26-14 dans le dernier quart-temps). Au final, Rodrigue Beaubois a cumulé 21 points à 8/9 aux tirs (dont 4/5 à 3-points), 3 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 0 balle perdue pour 29 d’évaluation en… 18 minutes.

Après une difficile première partie de saison, les champions d’Europe 2021 et 2022 espèrent viennent d’enchaîner deux succès de 24 points face à la Virtus Bologne puis le FC Barcelone, soit deux formations du Top 4. Le 26 janvier, ils espèrent enchaîner contre l’AS Monaco.