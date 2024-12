Rousselle et Noua brillent encore, Grenade chute d’un souffle face à Baskonia

Dans une rencontre haletante, Grenade a bien failli renverser un Baskonia pourtant favori. Portés par un excellent début de match et un finish intense, les Andalous ont longtemps cru à l’exploit face à une formation d’EuroLeague. Mais un passage à vide dans le troisième quart-temps leur a coûté cher, malgré les efforts de Jonathan Rousselle (1,88 m, 34 ans) et Amine Noua, tous deux déterminants.

Grenade, poussé par son public au Palacio de los Deportes (encore 6 847 spectateurs), entamait la rencontre avec énergie et conviction. Guidés par la verticualité d’Amine Noua (2,02 m, 27 ans) et la justesse de Jonathan Rousselle, les locaux infligeaient un 10-0 à Baskonia, portant le score à 14-4 après cinq minutes de jeu. Mais l’équipe de Pablo Laso réagissait rapidement, grâce notamment à Nikolaos Rogkavopoulos et Kamar Baldwin, pour reprendre l’avantage en début de deuxième quart-temps (20-23). Le bras de fer se poursuivait, Grenade retrouvant des solutions offensives pour rentrer aux vestiaires avec une courte avance (36-34). Amine Noua, solide des deux côtés du terrain, combinait bien avec ses coéquipiers pour maintenir la dynamique andalouse.

Un troisième quart-temps fatal

La reprise s’avérait difficile pour Grenade, malmené par l’activité de Chima Moneke (1,96 m, 28 ans) et par la domination au rebond offensif de Baskonia. En difficulté offensivement, les Andalous voyaient leurs adversaires prendre le large (50-60) à la fin du troisième quart-temps. La situation semblait compromise lorsque Baskonia accentuait son avance en début de dernier quart-temps (52-66).

Un finish plein d’espoir

Mais loin de lâcher prise, Grenade trouvait des ressources pour signer un 8-0 dans les dernières minutes, sous l’impulsion d’un Jonathan Rousselle inspiré (10 points à 3/9 aux tirs et 7 passes décisives en 25 minutes). Le meneur français inscrivait même un lancer-franc crucial pour ramener son équipe à deux points (73-75). Malheureusement, il ne restait pas assez de temps pour compléter la remontée.

Noua et Rousselle s’affirment en leaders



Avec cette défaite frustrante, Grenade voit sa série de trois victoires consécutives s’arrêter, mais les performances individuelles de ses cadres offrent des motifs de satisfaction. Amine Noua continue de montrer son impact (11 points et 12 rebonds). Jonathan Rousselle, quant à lui, s’affirme comme un leader capable de guider son équipe dans les moments décisifs. Le Nordiste a terminé avec +24 au +/- dans une défaite de 2 points.