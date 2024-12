Rousselle et Noua guident Grenade à la victoire à Breogan

Dans un duel de bas de tableau de Liga Endesa, Gran Canaria (3 victoires et 6 défaites) a fait l’écart sur la lanterne rouge Breogan (2 victoires et 7 défaites) en s’imposant 92 à 74 à l’extérieur, à Lugo pour la neuvième journée de championnat. Ce succès a été marqué par les belles performances des deux Français de Grenade, le meneur Jonathan Rousselle (1,88 m, 34 ans) et l’ailier-fort Amine Noua (2,02 m, 27 ans).

Tous deux titulaires, ils ont respectivement cumulé 11 points à 3/8 aux tirs, 8 passes décisives, 2 interceptions et 4 balles perdues en 25 minutes pour le Nordiste et 14 points à 5/8, 7 rebonds, 4 balles perdues et 4 contres en 25 minutes. L’ancien Manceau Scott Bamforth (1,88 m, 35 ans) a également cartonné en sortie de banc (24 points à 8/18 aux tirs, dont 6/12 à 3-points, 4 rebonds et 4 passes décisives).

En lutte pour le maintien avec les promus Lleida et La Corogne, Bilbao, Gérone et Breogan, Grenade signe une belle opération.