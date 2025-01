Rudy Gobert efficace contre Dallas, Ousmane Dieng retombe dans l’anonymat

Mercredi soir, en pleine Rivals Week NBA, les Dallas Mavericks orphelin de Luka Doncic recevaient les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert. Dans un match à rebondissements avec un duo Kyrie – Irving – P.J Washington en feu côté texan, c’est bien le collectif de Minnesota qui a pris le dessus (115-114)



Un match aux allures de playoffs

Depuis la confrontation entre les Wolves et les Mavericks lors des playoffs 2024, une rivalité semble se créer. Idéal pour que la NBA capitalise dessus. Avec des rotations resserrées et un match de basket complètement fou, il y avait hier soir sur le parquet de l’American Airlines Center une petite odeur de mois de mai.

Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) s’est montré efficace dans sa match up face à la raquette des Mavs. Avec 14 points (3/4 aux tirs et 8/8 aux lancers-francs), 6 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres en 30 minutes sur le terrain, le pivot natif de Saint Quentin a apporté sa contribution des deux côtés du terrain aux Timberwolves.



Rudy GOBERT 14 PTS 6 REB 2 PDE DAL 114 115 MIN Le vice-champion olympique n’a cependant pas aligné par Chris Finch sur les dernières possessions afin de garder davantage de vitesse et polyvalence pour défendre les extérieurs adverses.

Rudyyyy 🇫🇷 14 POINTS

6 REB, 2 AST, 3 BLK

3-4 FG

Malgré Kyrie Irving…



En manque de réussite au shoot (6/19, dont 4/12 à 3pts), les Timberwolves n’ont pas misé sur une performance majeure d’Anthony Edwards. Leur triomphe a été collectif, avec six joueurs à plus de 12 points. Le meilleur marqueur des Wolves est Jaden McDaniels avec 27 points. L’ailier délié a aussi pris 8 rebonds, réalise 4 interceptions et 3 contres.

Mais face à eux, un homme s’est dressé, Kyrie Irving : 36 points, 4 rebonds et 9 passes décisives pour le meneur de Dallas. Un match grandiose avec toujours autant d’élégance dans le jeu de ce magicien du basket. Accompagné par un P.J. Washington magnifique qui sort un match à 30 points, Irving a tout tenté pour revenir sur Minnesota, en vain…



Minnesota à la relance

Après avoir essuyé deux défaites consécutives contres les Cavs (117-124) et les Grizzlies (106-108), les coéquipiers de Rudy Gobert renouent avec le succès. En alternant le bon et le moins bon, ils présentent un bilan de 6 victoires sur les 10 derniers matchs.

Un seul autre Français sur les parquets

Hormis Rudy Gobert, la soirée a été assez fade pour les Français en NBA. Tidjane Salaün et Nicolas Batum n’étaient pas inscrits sur la feuille de match, tandis que Zaccharie Risacher reste à l’infirmerie.

Un seul autre tricolore a joué, sans séduire : trois jours après une éclaircie contre Brooklyn, et sa meilleure prestation de la saison (12 points, 3 rebonds et 2 passes décisives), Ousmane Dieng est retombé dans l’anonymat, avec 0 point et 1 rebond en 9 minutes face à Utah.