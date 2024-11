Rudy Gobert postérisé et chahuté mais un come-back contre Jokic et Denver

L’une des affiches des dernières demi-finales de la conférence Ouest, conclue par un match 7 décisif remporté par Gobert et sa bande, pourrait devenir l’une des prochaines rivalités. Surtout au vue des quelques événements arrivés durant leurs retrouvailles ce vendredi 1er novembre.

Un poster mais la dernière défense gagnante du match pour Gobert !

Pourtant mal embarqués à l’entrée des cinq dernières minutes (102-110), les Timberwolves ont su inverser la tendance face aux champions 2023. Et c’est peut-être à ce moment-là que la rencontre a basculé dans les têtes des joueurs du Minnesota.

Alors que Christian Braun concluait une série de 23 points à 3 par un énorme poster sur Rudy Gobert, les deux hommes ont eu une altercation. Si le sophomore et l’international français se sont mutuellement bousculés, ce dernier a cependant mal réagi en saisissant au cou le joueur des Nuggets. Rapidement séparés, les deux protagonistes ont chacun écopé d’une faute technique. « Son dunk était incroyable mais ce qui est arrivé après le dunk, je n’ai pas aimé », expliquait le natif de Saint-Quentin à la TV locale. « Ça fait partie du jeu, de l’adrénaline. Mais je le respecte, c’était un joli dunk. »

Christian Braun and Rudy Gobert got into it after this play. Double technical fouls were assessed. pic.twitter.com/lSCC7J4sNY — ESPN (@espn) November 2, 2024

À partir de ce moment-là, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) et ses partenaires ont pourtant renversé la situation, terminant la partie sur un 17-6. Le pivot de l’équipe de France a même sécurisé la victoire des siens en défendant sur Nikola Jokic sur la dernière possession, tenant bien le Serbe et le forçant à prendre un tir compliqué à 3-points. Au global, le Français a réalisé l’un de ses meilleurs matchs de sa saison, terminant à 17 points (7/10 aux tirs) et 14 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 2 ballons perdus en 36 minutes de jeu.