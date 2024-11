Salaün et Diabaté se montrent contre les champions en titre, le calvaire de Zaccharie Risacher

Cloué au banc lors des deux premiers matchs de la saison régulière, après une présaison encourageante, Tidjane Salaün grappille très rapidement du temps de jeu. Après avoir vu pour la première fois le terrain contre Miami le 27 octobre, puis avoir marqué ses premiers points face à Toronto le 31 octobre (3 points), l’ailier-fort a cette fois inscrit 9 points en 19 minutes. Le tout face aux champions en titre les Boston Celtics.

Plus d’une quinzaine de minutes pour le duo Salaün – Diabaté

Dans une partie où les Charlotte Hornets ont fini par perdre tous leurs intérieurs de métiers (blessure de Nick Richards et expulsion de Grant Williams, avec déjà l’absence de Mark Williams), l’ancien Choletais a ainsi pu s’exprimer, notamment à longue distance, d’où viennent toutes ses tentatives du soir (3/5 à 3-points). Une « magnifique » soirée pour le 8e choix de la dernière Draft, comme s’est laissé emporter le commentateur des Hornets au moment de sa 3e réussite de la soirée, en début de 4e quart-temps.

Son compère de la raquette, Moussa Diabaté, a lui aussi connu une bien belle soirée, avec 7 points à 3/4 aux tirs et 7 rebonds (dont 6 offensifs !) en 16 minutes de jeu. Les deux tricolores se sont même offertes une séquence commune, en fin de 1er quart-temps, avec un rebond offensif de Tidjane Salaün pour servir Moussa Diabaté à la conclusion après un spin-move.

Les frenchies des @hornets, @TidjaneSalaun et @MoussaDiabate_ ! 🐝 Tidjane : 9 PTS, 6 REB, 1 AST, 3/5 3PM

🐝 Moussa : 7 PTS, 7 REB pic.twitter.com/tiM2MEdoFp — NBA France (@NBAFRANCE) November 2, 2024

-25 de +/- pour Zaccharie Risacher, Rupert continue de bien shooter

En revanche, Zaccharie Risacher (3 points) a vécu un 1er novembre beaucoup moins réjouissant que ses deux compatriotes de la Caroline du Nord. Pourtant auteur du premier panier de la rencontre d’un tir à 3-points dans le corner entre les Atlanta Hawks et les Sacramento Kings, le Français a ensuite vécu une traversée du désert, enchaînant sur un 0/8 aux tirs dont 0/5 à 3-points, commettant également 3 fautes et 1 ballon perdu. Symbole de sa soirée difficile en Géorgie : son plus/minus, de loin le plus négatif de son équipe, avec -25 dans une défaite de seulement 8 points…

Pour Rayan Rupert en revanche, de plus en plus responsabilisé par son coach Chauncey Billups à Portland, tout va bien au niveau de son tir extérieur. En tirant à 4/7 à 3-points (record), l’ailier a ainsi établi sa meilleure marque en NBA (14 points). Mais sa belle réussite extérieure n’a pas permis aux Trail Blazers de l’emporter contre Oklahoma City (114-137). L’équipe d’Ousmane Dieng, auteur de 11 points à 4/10 aux tirs en 19 minutes de jeu, est l’une des deux franchises encore invaincues en ce début de saison, avec les Cleveland Cavaliers de Kenny Atkinson.