Rueil continue de surprendre, Caen fait une bonne opération

Les matches aller quarts de finale de playoffs de Nationale 1 masculine (NM1) se sont joués ce vendredi 10 mai. Rueil continue son magnifique parcours. De retour au Stadium, le RAC a dominé Mulhouse 93 à 85.

Pourtant mal partie (13-21, 10′), l’équipe de Nenad Papic a réagi avant la pause (27-18 dans le deuxième quart-temps). Rafail Lanaras (19 points, 6 rebonds et 6 passes décisives pour 26 d’évaluation) et Elian Benitez (20 points et 8 passes décisives) ont porté les leurs vers la victoire.

A domicile, Saint-Vallier et Tarbes-Lourdes ont aussi fait le boulot. Les Drômois ont fait la différence dans les 30 dernières secondes, grâce à une faute provoquée de Vincent Ateba (19 points), un ballon récupéré et l’assurance de Jazzmarr Ferguson sur la ligne des lancers francs. A Tarbes en revanche, il n’y a pas eu duel (+40). Le dernier quart-temps est édifiant : 23 à 3 !

𝑹𝑬𝑺𝑼𝑳𝑻𝑨𝑻 𝑫𝑼 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯 Grosse victoire du SVBD contre @ccbm_chartres, 88-84, en quart de finale aller !!! 💪 Match retour le vendredi 17 mai à Chartres !!! 🏀 💛❤💛❤💛❤💛❤ pic.twitter.com/f6gFFGurbH — Saint Vallier Basket Drôme (@SVBD26) May 10, 2024

Seul Caen aura réussi à s’imposer hors de ses terres. Avant de revenir dans son Palais des Sports, dont toutes les places ont été prises d’assaut, le CTC est allé gagner à Tours. Après avoir encaissé 27 points sur le premier quart-temps, l’équipe de Stéphane Eberlin a durci le ton. Rolandas Jakstas (20 points, 5 rebonds et 9 fautes provoquées) a été précieux à l’intérieur. « Je crois qu’on a fait un match plein, l’un de nos plus aboutis à l’extérieur, a apprécié Stéphane Eberlin dans Ouest-France. Mentalement, on est restés solides, on n’a pas baissé la tête quand Tours est passé devant au début du quatrième quart-temps. Il y a peu, on aurait peut-être explosé. »

Caen espère maintenant finir le boulot le vendredi 17 mai à domicile, pendant que les autres équipes tenteront d’égaliser à la maison – avant la belle du dimanche 19 mai -, ou créer un upset en s’imposant à l’extérieur.

Go CBC 💪#CBCFamily pic.twitter.com/omoBFCEGMr — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) May 10, 2024