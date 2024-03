Ryan Boatright (ex-Paris) poursuit sa carrière en Libye

Ryan Boatright (1,83 m, 31 ans) va découvrir le championnat de Libye. L’ancien joueur du Paris Basketball a signé pour l’Al Nasr Benghazi, troisième sur quatre du championnat national.

Arrivé à Paris en cours de saison 2020-2021, Ryan Boatright avait contribué en la montée de Paris en Betclic ELITE à l’issue de sa première saison en France. La saison suivante, il a découvert la première division avec une production statistique intéressante (12,1 points à 40% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 4,8 passes décisives en 28 minutes de jeu par match) mais une irrégularité notable.

Parti depuis en Russie, l’arrière américano-arménien a été All-Star en VTB League l’an passé. Sur cette saison 2023-2024, l’ancien joueur d’UConn (NCAA) a disputé deux matches en Grèce avec l’Apollon Patras et six autres en Israël au Bnei Hasharon. A l’Al Nasr Benghazi, Ryan Boatright sera le seul joueur étranger de l’effectif qui a gagné trois matches sur six depuis le début de saison.