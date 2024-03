Saint-Quentin et sa forteresse Pierre-Ratte font tomber Monaco à la dernière seconde !

Saint-Quentin a créé un nouvel exploit dans sa superbe saison de promu en l’ayant emporté face à l’AS Monaco ce samedi (71-69). Galvanisés par une ambiance de feu, les Saint-Quentinois ont eu raison de la Roca Team sur un dernier rebond offensif converti en un panier au buzzer par William Pfister ! Avec cette victoire, le SQBB reste accroché à sa 8e place, synonyme de playoffs.

Point commun de l’ASVEL, la JL Bourg et Monaco ? Avoir mordu la poussière au SQBB

Si Strasbourg s’est offert le scalp du top 3 de la Betclic ELITE, Saint-Quentin n’est pas mal non plus dans son genre, en ayant fait tomber l’ASVEL, la JL Bourg et maintenant Monaco. À chaque fois à Pierre-Ratte ! C’est dans un duel d’équipes à la profondeur de banc affectée (pas de Melvin Ajinça et Mathis Dossou-Yovo côté SQBB ; absences de Mike James, Jordan Loyd et suspensions de Sasa Obradovic et Jaron Blossomgame côté ASM) que Saint-Quentin a triomphé.

Beaucoup plus concerné dès l’entame, Saint-Quentin a plutôt dominé les débats face au leader du championnat. Prenant soin du ballon (10 ballons perdus) et boosté par la bonne première rentrée du jeune Nolan Traoré, le SQBB a compté jusqu’à 14 points d’avance (33-19, 16′). Même en panne d’adresse extérieure (4/24 à 3-points), Monaco a su revenir dans le dernier quart-temps par l’agressivité de ses meneurs du soir, Elie Okobo (19 points) et Matthew Strazel (11 points).

Ce dernier aurait même pu inscrire le panier de la gagne à 12 secondes du terme de la partie, si son pied d’appui n’avait pas glissé au moment de prendre son tir en suspension, lui faisant commettre un marcher (69-69, 39′). Saint-Quentin n’a pas manqué de profiter de ce cadeau, en terrassant Monaco au buzzer, avec William Pfister (10 points) à la réception et la conclusion d’une action initiée par son meneur Lucas Boucaud (9 points et 6 passes décisives).

Nolan Traoré a découvert Pierre-Ratte dans un soir de fête : « Une dinguerie »

Face à Monaco, Saint-Quentin a ainsi réalisé une nouvelle performance pleine de courage, transcendé par son public. Pour son baptême du feu chez les pros, Nolan Traoré (5 points, 4 passes décisives et 3 ballons en 14 minutes de jeu) a donc pu découvrir « la dinguerie » que peut être Pierre-Ratte. « On devait défendre agressivement, ne rien laisser passer, expliquait le petit frère d’Armel au micro de Skweek. C’est ce qu’on a fait et ça a payé ». Une agressivité d’entrée qui a obligé les joueurs de la Principauté à courir après le score. « On tombe contre une équipe de Saint-Quentin qui en veut mais avec le début de match qu’on fait, on se complique les choses », analysait justement le capitaine monégasque Yakuba Ouattara (9 points).

