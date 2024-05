Saint-Vallier et Chauray champions de France de Nationale 3

Saint-Vallier Basket Drôme 2 est devenu champion de France NM3 2024 et Chauray champion de France NF3 2024 ce lundi 20 mai dans le Val d’Oise, en clôture des phases finales nationales.

C’est face aux Coteaux du Luy Basket que Saint-Vallier jouait le titre de champion de France NM3, à Ermont. C’était une finale de haute intensité qui a tenu toutes ses promesses. Coaché par Jean-Sébastien Chardon, le SVBD a connu un début de match légèrement à son avantage qui lui permettant de mener 24-18 à la fin du premier quart-temps et 47-38 à la mi-temps. Lors du troisième quart-temps, Saint-Vallier a même compté jusqu’à 20 points d’avance. Mais les Coteaux du Luy ont recollé. Les joueurs du Sud-Ouest ont fait preuve de ténacité pour revenir à 3 points à une minute de la fin. Au final, les Drômois sont parvenus à remporter cette finale 85-79 et donc de devenir champion de France NM3. Mention spéciale à Johan Péricard, meneur et capitaine du club de la Drôme, auteur de 22 points. Les Picards de Longueau complètent le podium.

C’est un match aussi serré que celui des hommes, à Eaubonne. Les joueuses de Chauray, commune des Deux-Sèvres située dans la banlieue est de Niort, n’ont seulement qu’un petit point de retard à la fin du premier quart-temps (15-16). Malgré un regain d’énergie et de réussite pour le Carqueiranne Var Basket, la mi-temps se solde sur un 37-33 à l’avantage des Chauraisiennes. Ces dernières ont même été jusqu’à +12 mais les joueuses de Jean-Bernard Blanquart sont revenues à 2 points à quelques minutes de la fin. Ce fut tout de même trop tard et Chauray a remporté le titre champion de France NF3 sur le score de 68-62. L’AL Coquelles vient compléter le podium après une victoire 83-66 face à l’AS Aorai.