Sans Jeanne et Fibleuil, Poitiers très diminué face à la JL Bourg en Coupe de France

Alors que le PB86 a l’occasion de se reconnecter avec son glorieux passé ce jeudi lors d’un 1/8e de finale de Coupe de France contre la JL Bourg qui lui rappellera inévitablement les folles séries de playoffs Pro B des années 2000 – 2010, l’équipe d’Andy Thornton-Jones se présentera très diminuée face au finaliste sortant de l’EuroCup.

Pour cause, Poitiers sera privé de son meilleur joueur, Jonathan Jeanne (2,18 m, 27 ans), grippé depuis quelques jours, et d’Ilane Fibleuil (1,97 m, 19 ans). Brillant en Coupe depuis le début de saison (14,3 points à 59%, 8,7 rebonds et 3 passes décisives pour 19,3 d’évaluation), le jeune prospect se ressent toujours de douleurs musculaires à la suite d’une chute survenue lors de l’entraînement de dimanche. En parallèle, les deux hommes sont incertains pour la réception de Chartres le week-end prochain.

𝐈𝐥𝐚𝐧𝐞 𝐞𝐭 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐚𝐛𝐬𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐢𝐫 📃 Le Poitiers Basket 86 ne pourra malheureusement pas se présenter au complet ce soir en Coupe de France face à la redoutable JL Bourg (Betclic Elite).#GoPB👊 pic.twitter.com/2Gl7MR2AzZ — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) January 9, 2025

Interrogé par Le 7, le coach Andy Thornton-Jones prévient qu’il faudra réaliser « un match quasiment parfait en défense pour espérer rester le plus longtemps possible dans le coup. Il y a tellement d’armes offensives sur les postes d’arrière et d’ailier que sans cela nous ne pourrons pas rivaliser. Et après, il faudra aussi être très concentrés en attaque pour faire les bons choix. »