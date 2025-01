Sarr et Coulibaly se montrent contre Phoenix malgré la maladresse

Une soirée du jeune 16 janvier chargée en NBA pour les Français, avec cinq joueurs impliqués sur les parquets de Washington à Portland. Alexandre Sarr s’est démarqué avec une performance solide, tandis que Nicolas Batum et les Clippers poursuivent leur série.

Alexandre Sarr – Bilal Coulibaly – Kyshawn George : un duo prometteur à Washington

Face aux Phoenix Suns, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly ont offert des performances intéressantes malgré la défaite des Wizards (123-130). Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), auteur de 16 points à 7/17 au tir, 9 rebonds, 2 passes et 2 contres, a montré de belles choses des deux côtés du terrain, malgré un manque d’adresse à 3 points (1/7). Quant à Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), il a ajouté 13 points, 3 rebonds et 2 passes à son actif, avec plusieurs actions spectaculaires qui ont enthousiasmé le public.

Les deux rookies continuent de progresser, même si l’adresse longue distance reste à travailler pour équilibrer leur impact offensif. Heureusement, l’autre rookie francophone de l’équipe, le Suisse et ancien Chalonnais Kyshawn George (2,03 m, 21 ans), a apporté son adresse extérieure. Il a battu son record avec 24 points à 8/10 au tir dont 6/8 à 3-points, en plus de 4 rebonds et 4 passes décisives en 31 minutes (6 fautes) en sortie de banc. Réunis en fin de match, le trio a ramené les Wizards à 3 points des Suns après avoir été largement distancés dans le troisième quart-temps. Mais cela n’a pas suffi pour l’emporter.

Kyshawn George Tonight vs Suns: Career High 24 Points

4 Assists

3 Rebounds

1 Steal

6 Threes (6/8 3PM)

8/10 FG

Wizards Pull Off A Great Tank Losspic.twitter.com/aq1HlWOHKJ — WizardsMuse (@WizardsMuse1) January 17, 2025

Les Clippers de Nicolas Batum enchaînent, Rayan Rupert en apprentissage

Pour son retour dans la franchise de ses débuts en NBA, Portland, Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) et les Clippers ont récidivé après leur large victoire contre Brooklyn. Ils se sont imposés 118-89 face aux Trail Blazers de Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans). Avec 3 points et 4 rebonds à 1/1 au tir, Batum a apporté une contribution discrète mais efficace en sortie de banc (14 minutes). Son expérience a une fois de plus été précieuse pour maintenir l’équilibre d’une équipe qui monte en régime (trois victoires de suite).

Face à l’un de ses mentors, Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans), de son côté, a inscrit 5 points, 2 rebonds et 1 passe dans une rencontre difficile pour Portland. Malgré des statistiques modestes, il continue d’apprendre et de s’ajuster dans une ligue où chaque détail compte.

As a kid, Rayan Rupert attended Nic Batum's basketball camp. Now as they face off on an NBA court, Batum says Rupert has "become like my brother."@jwquick explains how two NBA players, 16 years apart, share the same story ⤵️https://t.co/sslMkJmyeP pic.twitter.com/4nw8szOc2f — The Athletic (@TheAthletic) January 16, 2025

Le retour d’Ousmane Dieng

Après un passage convaincant en G-League, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) a retrouvé le parquet NBA avec Oklahoma City lors d’une victoire éclatante contre Cleveland (134-114) dans le duel des leaders des deux conférences. Il termine avec 3 points et 2 rebonds en 9 minutes de jeu.

Les résultats de ce jeudi 16 janvier en NBA :