Sasa Obradovic : « Après une telle rencontre, personne ne peut dire qu’il a tout laissé sur le terrain »

L’AS Monaco a vu sa série de victoire consécutives en playoffs prendre fin ce samedi 25 mai. La JL Bourg est en effet venue s’imposer à Gaston-Médecin (73-83) lors du Match 2 des demi-finales, prenant ainsi l’avantage dans la série. Les Monégasques menaient pourtant de 8 points au milieu du troisième quart-temps, avant de se relâcher. Ce qui n’a pas du tout plu au coach de la Roca Team, Sasa Obradovic. En conférence de presse puis à l’Équipe, ce dernier a notamment pointé le manque d’envie de ses joueurs, qu’il explique par des distractions extérieures, comme le Grand Prix de F1 de Monaco.

Il n’y a pas pire job de coach qu’être entraîneur à Monaco le week-end du Grand Prix de Monaco. Nous n’avons pas eu un état d’esprit assez combatif, et ça s’est vu au rebond. Le tournant, ce sont ces deux rebonds offensifs qu’on donne à Bourg, et sanctionnés derrière par un trois points. Les joueurs n’ont pas tout donné sur le terrain. Après une telle rencontre, personne ne peut dire qu’il a tout laissé sur le terrain […] Avez-vous joué comme joue le joueur le mieux payé ? Avez-vous fait un match de ce niveau ? On a été mauvais, très mauvais même. Notre deuxième mi-temps a sûrement été notre pire cette saison, avec aucune solution, aucune défense. Combien de points faciles ont-ils marqué ? Combien de lay-ups faciles ont-ils eus ? C’est comme ça que les autres prennent confiance.



La série est donc égalisée à 1-1 au moment où les Monégasques voyagent vers Bourg-en-Bresse. Il leur faudra prendre au moins un match à Ekinox pour éviter l’élimination. Et ainsi éviter une saison qui se transformerait en fiasco après l’élimination prématurée en EuroLeague. Concernant l’état de l’effectif, Obradovic n’a pas non plus pu donner de nouvelles rassurantes concernant la disponibilité de Mike James, Mam Jaiteh et Donatas Motiejunas (« On ne sait pas, c’est compliqué »). Mais peu importe les joueurs disponibles ce mardi 28 et jeudi 30 mai, le technicien serbe veut un tout autre état d’esprit de la part de ses joueurs : « Il va vraiment falloir avoir besoin de se reconnecter. Reste à savoir si on y arrivera en l’espace de ces trois jours. »