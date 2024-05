La JL Bourg, portée par Zaccharie Risacher, met fin à la série de victoires de Monaco en playoffs !

Après deux matchs, la JL Bourg peut se rassurer : elle ne subira pas le même scénario que les playoffs 2023, avec une élimination sèche (3 à 0) aux portes de la finale contre l’AS Monaco. Portée par un grand Zaccharie Risacher (21 points et 8 rebonds), Bourg-en-Bresse va revenir dans l’Ain à égalité avec le leader de la saison régulière après sa victoire dans le match 2 (73-83).

Grosse performance de la pépite de @JLBourgBasket Zaccharie Risacher 💎🇫🇷 21 points – 8 rebonds – 24 d'évaluation 🫡#PlayoffsBetclicELITE pic.twitter.com/OHLNGvXsg4 — LNB (@LNBofficiel) May 25, 2024

Monaco s’arrête à 11 victoires d’affilée en playoffs

En plus de reprendre l’avantage du terrain à la Roca Team, la performance de la JL Bourg est à mettre en exergue à plus d’un titre. L’ASM n’avait plus perdu en playoffs depuis le match 5 de la finale en 2022, soit 11 victoires d’affilées, dont la dernière en date jeudi pour l’ouverture de la série contre Bourg-en-Bresse. Si le résultat avait été au rendez-vous en ouverture pour Sasa Obradovic et ses joueurs, le contenu avait pêché. Cette fois, cela n’a pas pardonné.

Car la JL Bourg, comme au premier match, a été accrocheuse, malgré un déficit allant jusqu’à 13 points en première période (40-27, 16′). Mais Monaco a ouvert une brèche et les joueurs de Frédéric Fauthoux s’y sont engouffrés en seconde période, sans jamais laisser repasser l’ASM devant dans le dernier quart-temps.

La JL Bourg a pu compter sur ses leaders

en fin de match

Les leaders burgiens ont répondu présents dans les dix dernières minutes, à l’image des 7 points chacun de Zaccharie Risacher (28 de +/-) et de JeQuan Lewis (10 points) dans ces dix dernières minutes. En l’absence de Mike James et Donatas Motiejunas, Monaco n’a pas eu le répondant nécessaire offensivement, avec une maladresse bien présente (4/26 à 3-points). Très bon lors du premier match, Elie Okobo a été beaucoup moins efficient sur cette seconde partie à Gaston-Médecin (16 points à 4/12 de réussite aux tirs).

C’est sans la boule au ventre que les Burgiens vont ainsi regagner Ékinox, sans la menace d’une seconde élimination sur le score de 3 à 0. Mais avec surtout l’ambition montante de pouvoir prétendre faire plus que bousculer le tenant du titre. Jusque-là assez tranquille dans ces playoffs, Monaco va devoir se faire violence pour ne pas que sa saison prenne une tournure catastrophique, après l’échec de l’EuroLeague. Pour cela, il faudra au moins prendre un match dans l’Ain.