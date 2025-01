Sasha Vezenkov, 45 points en 20 tirs : Une performance légendaire face au Bayern

Sasha Vezenkov (2,06 m, 29 ans) a offert une performance historique en EuroLeague, portant l’Olympiakos à une éclatante victoire contre le Bayern Munich (112-69). Avec 45 points à 18/20 aux tirs (8/10 à 3-points, 10/10 à 2-points) et une évaluation astronomique de 52, l’ailier-fort bulgare a marqué les esprits.

Vezenkov a dominé de bout en bout, permettant à son équipe de s’installer seule en tête du classement de l’EuroLeague avec un bilan de 14 victoires pour 6 défaites, puisque l’AS Monaco a perdu ce jeudi contre Barcelone.

Dès l’entame, l’Olympiakos a pris les devants avec un départ tonitruant : 21-4. Malgré une tentative de retour du Bayern, mené par l’ancien MVP de Betclic ELITE Devin Booker, l’écart est resté conséquent tout au long du match. À la mi-temps, l’Olympiakos menait 51-37, avec déjà 16 points pour Vezenkov.

La seconde mi-temps a été un véritable show du MVP de la saison passée. À chaque tentative de retour du Bayern, Vezenkov répondait avec des paniers spectaculaires. L’Olympiakos a enfoncé le clou au quatrième quart-temps, atteignant une avance maximale de 45 points (109-64).

Shooting 18/20 and scoring 45 pts is SURREAL. Vezenkov is not human.

(18 FG made ties Nigel Hayes-Davis & Kaspar Kambala’s record. But they made it with 27 & 28 attempted…) pic.twitter.com/htaAXA4hqz

— Marco Pagliariccio (@loupaya) January 10, 2025