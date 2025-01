Satisfait de son bilan à la mi-saison, Saint-Quentin chasse de « beaux bonus » avec la Leaders Cup et le Top 16 de BCL

Julien Mahé, le Saint-Quentin Basketball a bouclé une bonne première partie de saison….

Oui, c’est le moins que l’on puisse dire (il le répète). Quand on est Saint-Quentin, deuxième saison en Betclic ÉLITE, on ne peut que être satisfaits en terme de résultats purs. Je ne sais pas si beaucoup d’entre vous (les médias), ou même nous, nous auraient pronostiqués à 8-6 à la fin décembre. Après, j’attends mieux sur la manière de jouer, j’attends qu’on progresse, afin de pouvoir rivaliser sur la deuxième phase avec de grosses équipes.

Dans le jeu, il y a déjà eu une évolution défensive depuis un mois décembre. Quels ont été les ajustements effectués à la suite de la déroute à Chalon ?

On a changé notre façon de défendre les pick and roll. J’en suis très satisfait et je trouve que ça convient mieux à l’équipe. On a fait quelques évolutions dans les rotations défensives sur le terrain et on a aussi décidé de changer les joueurs beaucoup plus vite.

« Pour progresser, il va falloir stabiliser certains aspects du jeu »

On dit souvent que la deuxième saison d’un promu est la plus difficile. Est-ce un poncif ou est-ce la réalité?

Je ne sais pas si c’est plus dur ou moins dur que l’an dernier. En terme de résultats, nous sommes mieux que l’année dernière à la même époque. Ce qui est sûr, c’est que l’on joue de façon différente, on a une équipe différente, on a des projets différents. Nous sommes extrêmement jeunes à certains postes et il faut assumer ce qui va avec, les bonnes choses comme les mauvaises. Avoir une équipe jeune, c’est se donner la possibilité de développer du potentiel, individuel comme collectif, tout au long de la saison. J’espère qu’on va progresser mais pour le faire, il va falloir stabiliser certains aspects du jeu. On manque encore de discipline pour jouer ces équipes de haut de tableau. Par exemple, on a encore vu lors de notre dernier match contre Bourg des balles perdues qui n’avaient aucun sens.

Vous allez démarrer l’année 2025 en jouant une qualification pour le Top 16 de la Champions League puis pour la Leaders Cup…

(il coupe) C’est génial…

Est-ce important pour le SQBB de participer à la Leaders Cup ?

Pas vraiment. Mais c’est un bonus. Un beau bonus. L’objectif prioritaire est de se maintenir et ensuite de pouvoir aller chercher des bonus. C’est sûr qu’on ne va pas se gêner. On va débuter janvier en allant jouer à Galatasaray un match 1 de play-in puis recevoir Strasbourg pour jouer la qualif pour la Leaders Cup… Vous vous rendez compte ?! Ce sont des beaux moments à vivre pour nous. Il faut les jouer à fond et revenir du break avec une énorme motivation pour y arriver. Mais jouer un billet pour la Leaders Cup chez nous, c’est génial.