SCABB : Un vent de révolte attendu pour éviter la crise

Le SCABB, qui visait les playoffs cette saison, traverse une période difficile, bien en deçà des attentes. Treizième de Pro B après seize journées, le club stéphanois est sous pression avant son déplacement crucial à Nantes ce vendredi soir, suivi d’un match à domicile contre Aix-Maurienne. Cyrille Chapot, directeur sportif du club, s’est exprimé avec franchise dans Le Progrès sur les enjeux à venir, les blessures, et les sifflets reçus à domicile après la lourde défaite contre Rouen (70-88).

« Les sifflets résonnent encore »

Jamais, selon Cyrille Chapot, le SCABB n’avait entendu descendre des sifflets des tribunes du Palais des Sports. Pour le directeur sportif, ce désaveu des supporters est un électrochoc : « Les sifflets résonnent encore. Il faut vite qu’on gomme ça. Contre des équipes comme Blois ou la Chorale, on se battait, et le public le respectait. Là, on a lâché, et ça, on n’a pas le droit. » Le SCABB, malgré une augmentation significative de son budget pour renforcer l’équipe suite au rachat du club par David Despinasse, ne parvient pas à justifier les ambitions affichées. Avec seulement 40% de victoires, le club stagne sur le même rythme que la saison passée, insuffisant pour prétendre aux playoffs.

Un problème d’attitude et de leadership

Si les blessures de joueurs clés comme Arthur Bruyas (1,98 m, 24 ans), Marquis Jackson et Jonathan Hoyaux ont pesé en début de saison, Cyrille Chapot refuse d’en faire une excuse éternelle : « On doit se réadapter à chaque pépin. Les blessures, c’est derrière nous. Aujourd’hui, c’est l’attitude et la confiance qui manquent. »

Le directeur sportif n’a pas épargné les leaders supposés de l’équipe, notamment l’ancien arrière d’Évreux et Champagne Basket Marquis Jackson : « Ce n’est pas un leader vocal, et il s’efface dans la difficulté. On attend l’inverse d’un joueur de son calibre. Il le sait, et on espère une réaction. » La 17e place du SCABB en défense, couplée à une adresse déclinante (21% à 3-points sur les six derniers matchs), illustre les carences actuelles des Couramiauds des deux côtés du terrain.

Nantes et Aix-Maurienne : deux matchs pour éviter la crise

Avec deux rencontres avant Noël, le SCABB joue bien plus que des matchs de saison régulière. Une victoire ce vendredi à Nantes, face à l’un des effectifs les plus offensifs de la ligue, serait une première étape pour se relancer. Mais le club sait qu’il devra également s’imposer à domicile contre Aix-Maurienne pour éviter une crise ouverte : « On n’a plus de joker. L’objectif des playoffs a été annoncé. On doit rendre des comptes. Ces deux prochains matchs seront décisifs. »

Un Noël sous tension

En cas d’échec sur ces deux rencontres, Cyrille Chapot ne ferme pas la porte à des ajustements d’effectif pendant l’intersaison : « On fera le point après Aix Maurienne. Si on ne réagit pas, on devra se réunir pour redéfinir nos priorités. »

Le SCABB n’a plus de marge d’erreur. Une réaction est attendue pour rassurer les supporters, regagner leur confiance, et surtout, maintenir l’objectif des playoffs à portée de main.