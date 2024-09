Seehia Ridard, de la Ligue 2 vers le championnat d’Espagne

Quand elle a reçu l’offre de l’Estudiantes Madrid, elle n’y « croyait pas », au début. « Mais c’était une opportunité que je ne pouvais pas refuser », poursuit-elle. Relancée par une saison de Ligue 2 à Champagne Basket l’an dernier (9,9 points à 48%, 3 rebonds et 1,9 passe décisive), Seehia Ridard (1,88 m, 22 ans) a donc réussi à effectuer le grand saut vers la Liga Femenina Endesa, embauchée par l’Estudiantes Madrid, 6e de la saison dernière.

¿Queréis ver cómo juega @seehiaa ? 😃 Os dejamos algunas canastas suyas 💪🔥 pic.twitter.com/qd8sb6elZ4 — Movistar Estudiantes (@MovistarEstu) August 12, 2024

« Jouer à l’étranger fait partie de mon plan depuis longtemps, et je me sens prête à relever ce défi », écrit celle qui était anciennement connue sous le nom de famille de Sida Abega, avant de changer pour le nom de sa mère. « Je sais que cela nécessitera des ajustements, mais je suis motivée par la perspective de découvrir une nouvelle culture et de jouer dans un championnat compétitif. »

Bientôt contre Tarbes en EuroCup

Réunionnaise d’origine ayant grandi entre Châteaubourg (Ille-et-Villaine) et Bourg-en-Bresse où elle a commencé le basket à l’âge de onze ans car il n’y avait pas de section féminine de basket, passée par l’INSEP, Seehia Ridard n’a pas connu un début de carrière facile. Alors qu’elle a raconté dans une émouvante lettre ouverte avoir été en proie à des moments de doute, craquant dans le vestiaire par « peur de mal faire » avant son deuxième match en pro contre Saint-Amand (finalement très réussi avec 4 points et 6 rebonds en 17 minutes), l’ancienne internationale juniors a surtout traversé une saison 2022/23 cauchemar à Saint-Amand, justement, entre sa première blessure sérieuse et des matchs cloués au banc.

Descendue en LF2 pour « trouver confiance », l’ancienne nantaise a parfaitement rempli sa mission dans la Marne. « Cette saison m’a permis de prouver que je suis capable de jouer au niveau professionnel. C’est une période de renouveau pour moi. J’ai redécouvert le plaisir de jouer, sans la pression excessive que j’ai ressenti auparavant. Ça se ressent dans mon jeu et je peux montrer mes capacités sur le terrain. » Cela lui vaut une place en Liga Endesa et en EuroCup, où l’Estudiantes Madrid croisera notamment le fer avec Tarbes dans le Groupe G.