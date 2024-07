L’ogre Sopron pour le novice Charnay : le tirage au sort complet de l’EuroCup

Printemps 2022. D’un côté, un club qui décroche sa première couronne européenne, matant le Fenerbahçe Istanbul en finale de l’EuroLeague (60-55), avec Gabby Williams en MVP du Final Four. De l’autre, un club qui entérine sa relégation en Ligue 2. Pourtant, plus de deux ans après, Sopron et Charnay vont se retrouver opposés dans la même compétition. Le tirage au sort de l’EuroCup a réservé une belle surprise au club bourguignon, novice à ce niveau. Après une « qualification extraordinaire », dixit la capitaine Coralie Chabrier, le CBBS affrontera Sopron mais également les Slovaques du Piestanke Cajky.

Délocalisé dans la salle de Prissé pour cause de travaux au COSEC, Charnay aura droit à la plus grosse affiche tricolore en EuroCup. Même si Tarbes aura également droit à du lourd, récupérant le perdant du barrage d’EuroLeague entre Brno et Szekszard.

Lauréate de l’édition 2022, l’ASVEL croisera le fer avec Gorzow (Pologne), Chomutov (République tchèque) et Limassol (Chypre) pour ses retrouvailles avec l’EuroCup, exauçant un seul des trois souhaits de l’entraîneur lyonnais Yoann Cabioc’h.

Tirage au sort de l'Eurocup demain, mon pronostic en tenant compte des chapeaux : LDLC ASVEL Féminin

Panathinaikos Athènes

Benfica Lisbonne

AEL Limassol (Bon y'a peut-être des petites préférences géographiques… 😏) — Yoann Cabioc'h (@Y_Cab_4) July 17, 2024

Aux portes de la compétition, Angers devra se défaire des Hongroises du TFSE-MTK Budapest en format aller-retour en septembre afin de composter son billet pour le tour principal. En cas de qualification, l’UFAB se retrouverait notamment avec les Polonaises de Lublin, vues en EuroLeague la saison dernière.

Le tirage au sort des clubs français en EuroCup :