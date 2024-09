Sekou Doumbouya envoie Andorre au deuxième tour du tournoi qualificatif à la BCL

Où qu’il aille, Sekou Doumbouya (2,05 m, 23 ans) enchaîne décidément les grosses performances individuelles depuis son retour officiel en Europe. Après avoir dépassé les 20 points de moyenne lors de sa demi-saison en Betclic Élite avec Roanne, celui qui est candidat pour jouer en équipe de France lors des fenêtres internationales de novembre et février a signé cet été à Andorre, où il semble reparti sur les mêmes bases.

Ce mercredi 18 septembre au soir, c’est lui qui a mené les siens lors du premier match du tournoi de qualification à la BCL en Turquie, contre les Antwerp Giants (91-73). Avec 19 points à 9/11 aux tirs, 6 rebonds, 2 passes décisives et 22 d’évaluation en 18 minutes, il a dominé la rencontre et termine meilleur marqueur. Entré en jeu comme remplaçant, il a marqué huit paniers en… huit minutes, permettant à Andorre de creuser un écart qu’ils n’ont jamais lâché. Une performance remarquable pour ce qui n’était que le premier match officiel de l’ex-espoir NBA avec sa nouvelle équipe. En pré-saison face à des équipes de Liga ACB, il tournait à plus de 16 points et 6 rebonds de moyenne. Il aura la lourde tâche de confirmer au deuxième des trois tours qualificatifs demain soir, contre les champions de 2023, les Allemands de Bonn. Andorre n’a jamais participé dans son histoire à la BCL.

A newcomer to watch in #LigaEndesa? Former 1Rd pick Sekou Doumbouya 🇫🇷/🇬🇳 is turning heads in pre season w/ Andorra: 16.4pts+6.4rbs in 5 games

Uber athletic 6'9 rim-runner who plays above the rim, can put it on the floor & gets buckets. Watch out for his 3pt-ball #FibaYouthBball pic.twitter.com/gDsBbAU97f

