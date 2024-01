Selom Mawugbe quitte Le Mans et rejoint Manresa

Selom Mawugbe (2,06 m, 25 ans) termine là son aventure avec Le Mans Sarthe Basket. Le club sarthois vient d’annoncer le départ du pivot et son nouveau club, Manresa, a enchaîné avec officialisation de son arrivée.

La semaine dernière, le MSB avait engagé un nouveau joueur à l’intérieur, à savoir l’international serbe Dragan Apic. Si ce dernier a joué 18 minutes, pour 5 points et 5 rebonds, dans la défaite mancelle contre l’ASVEL (87-100) ce samedi 27 janvier, Selom Mawugbe a été limité à 4 minutes de temps de jeu. De quoi anticiper un départ à venir alors que ses performances étaient jugées trop faibles (4,7 points à 56% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds, 1,1 passe décisive et 1,4 contre en 20 minutes sur 28 rencontres de Betclic ÉLITE et de BCL) et que sa complémentarité avec l’autre pivot, Wilfried Yeguete, laissait à désirer.

Manresa réalise une belle saison en Liga Endesa

C’est chose faite avec l’officialisation de son départ ce lundi 29 janvier. « Après avoir contribué au succès de l’équipe, avec une participation en Play-In de la BCL et une qualification pour la Leaders Cup, les parties ont décidé de mettre un terme anticipé à leur collaboration », annonce le MSB qui occupe une décevante 11e place de Betclic ÉLITE après 21 journées (9 victoires et 12 défaites).

A contrario, la nouvelle équipe de l’Américano-ghanéen réalise une première partie de saison satisfaisante en Liga Endesa. Dans un championnat hyper concurrentiel, le club catalan est neuvième avec un bilan positif (11 victoires et 9 défaites). Dans la banlieue lointaine de Barcelone, Selom Mawugbe aura la lourde tâche de remplacer l’ancien international espagnol Pierre Oriola, un intérieur évoluant dans un tout autre registre.