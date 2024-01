Dragan Apić, un nouveau pivot serbe au Mans

Dragan Apić (2,06 m, 28 ans) arrive au Mans Sarthe Basket pour densifier la raquette de l’équipe professionnelle jusqu’à la fin de la saison.

Le staff et le directeur sportif Vincent Loriot ont finalement réussi à dénicher un joueur pour renforcer le secteur intérieur comme espéré. C’est Dragan Apić, pivot serbe au club russe de Nijni Novgorod depuis le début de saison 2022-2023, qui a signé dans la Sarthe jusqu’au 30 juin 2024. Ce dernier a joué à Vršac en tout début de carrière avant de passer par l’Étoile Rouge de Belgrade, le FMP Belgrade puis de connaître de premières aventures à l’étranger en 2019, au Lokomotiv Kuban (Russie) et à Burgos (Espagne). Il est ensuite revenu en Ligue adriatique, mais au Monténégro, afin d’évoluer pour le Budućnost Podgorica en 2020-2021. En 2021-2022, ce gaucher portait cette fois les couleurs du club polonais du Zielona Gora. Depuis, c’est donc en VTB League et au Nijni Novgorod qu’il travaillait, tournant à 7,5 points à 54,5% de réussite aux tirs et 4 rebonds en 18 minutes après 14 rencontres de saison régulière.

« Un vrai attaquant »

Au MSB, Dragan Apić va donc découvrir la Betclic ÉLITE sous les ordres d’Elric Delord, qui aura la chance de pouvoir composer avec trois pivots : sa recrue mais aussi Selom Mawugbe et Wilfried Yeguete. L’international serbe, décrit comme un « vrai attaquant », sera complémentaire avec les deux autres postes 5 qui ont, avec des profils différents, des missions surtout défensives. Pour rappel, le MSB ne comptait que cinq joueurs étrangers avant d’engager Dragan Apić. L’arrivée de ce dernier n’obligera donc pas le staff à laisser un joueur en tribunes à chaque rencontre de championnat.

« En premier lieu, Dragan va nous apporter son expérience, ce qui est une bonne chose au sein d’un groupe jeune comme le nôtre, explique l’entraîneur Elric Delord. Sa connaissance du basket européen devrait faciliter son adaptation dans notre championnat. Et sur le plan technique, Dragan a de très bonnes mains. C’est un vrai attaquant, il devrait nous aider de ce côté du terrain. »

Après sa défaite à Monaco ce dimanche 21 janvier, Le Mans est dixième de Betclic ÉLITE avec 9 victoires et 11 défaites. La qualification en playoffs reste largement accessible puisque le huitième, Cholet, ne compte qu’un succès de plus.