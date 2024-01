Le Mans envisage de « renforcer sa raquette » mais regrette un marché « bouché »

Le Mans joue le match retour de son play-in de Ligue des Champions (BCL) ce mardi 9 janvier, chez les Grecs de Patras. Après une première partie de saison mitigée (8 victoires et 10 défaites en Betclic ELITE, une qualification au Top 16 de la BCL loin d’être acquise), le club envisage de se renforcer.

Plus tôt cette saison, le MSB a déjà modifié son effectif. Outre les deux piges successives de Tyran De Lattibeaudière – parti à Taïwan -, l’apport de Trevor Hudgins à la mène à la place de Nate Mason n’a pas révolutionné les résultats sarthois. Ainsi, le club manceau envisage de se renforcer de nouveau. Si Vincent Loriot, le directeur sportif du Mans, explique les complexités d’un marché devenu hyper-concurrentiel, il avoue tout de même envisager un changement dans le secteur intérieur :

« C’est un choix du staff d’avoir une configuration d’équipe où on n’attendait pas de nos pivots (Wilfried Yeguete et Selom Mawugbe) d’être des attaquants. À ce que je sache, à Paris, Michael Kessens et Leon Kratzer ne sont pas des pivots offensifs et ça n’empêche pas les Parisiens d’être l’une des meilleures attaques du championnat.

Après, c’est vrai qu’à l’heure actuelle, on regarde plutôt pour renforcer notre raquette. On a la chance d’avoir cinq étrangers et non six, donc on n’a pas utilisé toutes nos cartouches. Simplement, on a quatre Américains donc on ne va pas aller prioritairement sur ce marché. On regarde donc plutôt du côté des intérieurs européens ou avec un passeport Cotonou, mais c’est bouché. »