Après avoir prouvé sa valeur en Betclic ÉLITE, Tyran de Lattibeaudiere file à Taïwan

Depuis le temps qu’il attendait sa chance dans l’élite, il ne l’a pas laissé filer. Lui qui transitait par tous les chemins de traverse depuis 2018, entre la Nationale et la Pro B, a pleinement croqué dans l’opportunité de s’exprimer sur la scène européenne, très performant en Betclic ÉLITE et en Champions League avec Le Mans (9,5 points, 3,9 rebonds et 1,3 passe décisive en 13 rencontres).

Libéré de son contrat par le MSB dix jours avant son terme, alors qu’il aurait pu disputer le match aller du play-in de BCL face à Patras (68-78), afin qu’il puisse s’engager à l’étranger, l’intérieur jamaïcain va refaire surface à Taïwan. Abonné à l’Europe depuis ses premiers pas dans le monde professionnel en 2015 (avec également la troisième division espagnole et la Suisse), l’ancien joueur de Tours, Denain, Nancy et Orléans s’est engagé, selon nos informations, avec le club de New Taipei, actuel leader du championnat national.

Alors que la T1 League est dominée au scoring par deux anciens pensionnaires de Betclic ÉLITE, Erik McCree (vu à Gravelines-Dunkerque entre 2019 et 2021) et Lasan Kromah (All-Star en 2021), Tyran De Lattibeaudiere devrait faire équipe avec l’ex-antibois Viktor Gaddefors, meilleur marqueur de New Taipei.