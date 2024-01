Parti de trop loin face à Patras, Le Mans devra se rattraper en Grèce

Comme Cholet, Le Mans va être dans l’obligation de l’emporter lors de son match 2 du play-in de BCL. En effet, ce mercredi soir, le MSB, qui jouait pour la 3e fois une équipe grecque après sa double confrontation contre Peristeri en poule, a cette fois connu la défaite face à un club hellénique, Promitheas Patras. Dans une rencontre où les hommes d’Elric Delord ont soufflé le chaud et le froid, l’équipe sarthoise n’est finalement pas passée loin de s’imposer dans cette première manche (68-78).

Les montagnes russes mancelles

Après pourtant une bonne entame (12-7, 5′), Le Mans a pu constater qu’il ne disposait pas forcément du même panel de talent offensif dans son effectif. Dans un match de séries, le MSB a encaissé un cinglant 15 points à 2 (14-21, 10′), avant de refaire partiellement son retard en infligeant un 11 points à 4 sur les cinq dernières minutes de la première période (30-39). Mais face à un adroit Hunter Hale (25 points à 10/15 de réussite aux tirs), Le Mans a plongé au retour des vestiaires.

Le club de la Sarthe, qui n’a pas réussi à faire les stops défensifs nécessaires en 3e quart-temps (40-62, 28′), a en plus fait preuve de maladresse pour convertir ses nombreux rebonds offensifs (19 contre 9). Mais malgré cela, le MSB a trouvé les ressources pour revenir tout proche à l’entame de la dernière minute (68-70, 39′) avec un peu plus d’adresse extérieure (2 tirs de Matt Lewis, un de Hudgins et Narrace).

Un dernier tir décisif du meilleur joueur grec du soir

Sauf que ce diabolique Hunter Hale, auteur de sa meilleure performance européenne en carrière pour sa première année en BCL, a planté un énorme tir à 3-points sur le nez d’Abdoulaye N’Doye (9 points) pour redonner deux possessions d’avance à Patras (78-73, 39’27). Le Mans, par l’intermédiaire de Trevor Hudgins (15 points à 5/15 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives), a manqué ses tentatives de retour et a dû s’incliner.

