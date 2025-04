Le HTV prolonge la pige médicale de Shaun Willett

Shaun Willett prolonge son aventure au HTV jusqu’à la fin de la saison de Pro B. L’arrière américain, initialement recruté pour pallier l’absence de Kaiyem Cleary à la place de Zeke Moore jusqu’à la mi-avril, a convaincu les dirigeants provençaux par ses performances. Depuis son arrivée au club, l’ancien joueur d’Aix-Maurienne tourne à 10,4 points, 4,1 rebonds et 2 passes décisives en 7 matchs, avec une moyenne de 23 minutes de jeu.

À cinq matchs de la fin de la saison de Pro B, Hyères-Toulon est plutôt en bonne posture pour son maintien. Avec 11 victoires en 33 matchs, le promu possède une avance de 3 victoires sur les trois dernières équipes au classement. Un succès à domicile ce week-end contre Roanne, dépeuplé par les absences d’Antoine Diot et Mathis Courbon, scellerait un peu plus le maintien en Pro B. Pour l’équipe de Stéphane Dumas, il restera ensuite un déplacement à Poitiers, la réception de l’ASA et d’Évreux, et enfin un déplacement chez la JA Vichy pour terminer la saison.