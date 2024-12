Sixième Leaders Cup consécutive pour la JL Bourg : « Ça montre que ce n’est plus du hasard »

Maxime Courby : « Par rapport à nos autres défaites à Ékinox, j’ai trouvé qu’on avait beaucoup mieux géré nos temps faibles. L’équipe a été sereine, n’a pas paniqué. Quand on a perdu, c’est face à des équipes qui nous ont vraiment impacté et lorsqu’on a gelé le ballon. Ce vendredi, on a vraiment mieux fait bouger le ballon et quand on le fait, on voit que peu d’équipes peuvent nous arrêter. Il faut rester sur ce que l’on sait faire et ne pas déjouer quand il y a un peu d’adversité. Nous sommes très contents d’être qualifiés pour la Leaders Cup. On n’en a pas raté une depuis que nous sommes remontés en 2017 (sixième participation consécutive, ndlr), c’est la compétition que tout le monde regarde à la mi-saison et c’est important d’y être. »

Frédéric Fauthoux : « J’ai été satisfait de l’intensité proposée, et de la façon dont on a résisté à celle de Saint-Quentin. Nous avons encore eu des hauts et des bas, il y a une vraie marge de progression pour stabiliser nos avances, mais dans l’ensemble, je trouve qu’on a fait un très bon match. Les 3-points représentent l’une des grandes qualités de Saint-Quentin, ils ont eu une vraie réussite avec 12/25 mais on les a perturbés en alternant les défenses. Le mouvement de ballon est censé être la force de notre équipe, c’est le jeu que j’aime pratiquer :à chaque fois que le ballon a bougé, on a déstabilisé la défense du SQBB et on a trouvé des tirs ouverts. Il faut que le ballon vive puis le talent des joueurs fait la différence à un moment donné. Même si Castaneda et Usher ont marqué des paniers de par leur talent, c’est aussi ça les très grandes équipes à un moment donné. Ce sont les joueurs qui font la différence.

C’était important pour nous de valider ce billet pour la Leaders Cup. Pour l’équipe, ça prouve que la phase aller est plutôt réussie, même si on a eu du mal au démarrage, surtout à domicile. Mine de rien, c’est une vraie récompense car il y a beaucoup d’équipes qui sont proches de nous mais qu’on a réussi à mettre derrière. Et ça veut aussi dire que le club continue à grandir et qu’il se stabilise dans le très haut niveau du championnat. Avec 16 équipes, la Betclic ÉLITE est devenue encore plus dense. Que le club soit encore présent à la Leaders Cup, ça montre que ce n’est plus du hasard et qu’il y a du travail dans les bureaux et sur le terrain. »

À Bourg-en-Bresse,