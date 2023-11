Strasbourg perd sur tous les tableaux contre Karsiyaka

À quelques secondes du buzzer final, Strasbourg était encore leader du groupe E de la Basketball Champions League. Vainqueur de 15 points au match aller au Rhénus (80-65), la SIG s’est inclinée sur le même écart à Karsiyaka sur un tir à la dernière seconde (87-72) et doit laisser la première place du groupe au bénéfice du goal-average.

🤔 @KSKBasket: We need to win by 15!

Kelan Martin: Say no more… 🫡#BasketballCL I @kelan30_ pic.twitter.com/LF8vkda6vi

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 28, 2023