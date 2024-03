T.J. Shorts, l’énième récital : le meilleur joueur d’Europe, hors EuroLeague ?

Pas d’humeur et le visage fermé, Petar Bozic, sanctionné de deux fautes techniques et exclu en cours de match, ne s’est pas éternisé en conférence de presse mardi à l’Adidas Arena. Le technicien serbe des Lions, qui promettait notamment de « mieux gérer les temps faibles et de limiter les pertes de balles de son équipe » (19 mardi) au match retour, a tout de même pris le temps de souligner le récital de son bourreau du soir, T.J. Shorts. « Il a été très performant toute la saison. C’est un très bon joueur. Il apporte beaucoup à cette équipe. » Quelques mots furtifs qui sonnent comme une évidence, compliquée à admettre lorsque l’on joue dans le camp adverse.

« Un homme, un joueur et un coéquipier unique ! »

Mais comment ne pas mettre en lumière la prestation grandiose du Californien mardi soir (23 points à 10/14, 6 rebonds et 7 passes décisives pour 33 d’évaluation en 27 minutes) ? Bien tenu en début de match, T.J. Shorts a pris le match en main en fin de premier quart temps pour mettre Londres à genoux, presqu’à lui seul et en moins d’un quart d’heure. La star du Paris Basketball alignait 17 points entre la 8ème et la 22ème minute pour offrir une avance de 17 longueurs aux Franciliens et larguer définitivement les Britanniques (de 24-24 à 66-49). Tuomas Iisalo, son coach, se montrait logiquement plus bavard que son homologue. « C’est un homme, un joueur et un coéquipier unique. Il donne énormément de confiance à ses coéquipiers comme à ses entraîneurs. Il contrôle le match d’une manière incroyable, joue sur le bon rythme, et fait les bons choix. »

T.J. Shorts qui enflamme l’Arena 🔥☄️ pic.twitter.com/nvw7wAZfqy — Paris BBall On Air (@ParisB_OnAir) March 26, 2024

Interrogé sur les récentes performances XXL réalisées par son meneur ces dernières semaines (MVP de la Leaders Cup, impérial en quart d’EuroCup face à Badalone), le Finlandais, rappelant au passage que T.J. Shorts avait « beaucoup progressé dans ses prises de décision », poursuivait. « T.J. a toujours le sentiment de devoir prouver, car rien ne lui a été donné dans son parcours (il n’a reçu aucune offre NCAA en 2015, ndlr). Donc quand il a l’opportunité d’accomplir quelque chose, il parvient toujours à donner le meilleur de lui-même. C’est une aubaine pour un entraîneur. »

Nadir Hifi rêve d’EuroLeague avec Shorts

Une aubaine pour son coach, mais aussi pour son coéquipier sur les lignes arrières, Nadir Hifi, très en vue lui aussi face à Londres (22 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 18 d’évaluation en 23 minutes).« J’ai de la chance d’avoir un joueur de ce niveau à côté de moi, surtout à mon âge. On s’entraîne et on échange beaucoup chaque jour […]. J’espère qu’on jouera au top niveau européen ensemble. » Conscient de la grande valeur de son coéquipier, l’Alsacien ajoutait, admiratif. « Ce qui m’impressionne avec T.J., c’est que même quand il démarre mal le match ou qu’il connaît un passage compliqué, il arrive toujours à apporter quelque chose. Il provoque des fautes, il fait des passes, il malmène les défenses et met ses coéquipiers en valeur. C’est un élément très important pour nous, peut-être le plus important. » Et surtout, le meilleur joueur d’Europe qui n’est pas en EuroLeague : MVP en titre de la BCL, futur MVP de l’EuroCup, T.J. Shorts est presque seul dans son monde…

Les Parisiens auront de nouveau besoin d’un grand T.J. Shorts vendredi, à Londres, pour valider leur billet pour la finale et s’éviter un match piège mercredi prochain sur leur parquet.

À Paris,