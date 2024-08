Team USA, menée 37 minutes, sort la Serbie et retrouve la France en finale

Team USA a fini par passer devant la Serbie avant de l’emporter 95-91 et se qualifier en finale du tournoi olympique de Paris. Comme en 2021, les Étasuniens affronteront l’équipe de France qui s’est qualifiée plus tôt ce jeudi, en battant l’Allemagne, championne du monde en titre.

Stephen Curry et Joel Embiid, le réveil au meilleur moment

La Serbie a pourtant mené jusqu’à la 38e minute. Comme un symbole, c’est Stephen Curry qui a donné l’avantage (87-86) à ceux qui sont surnommés les Avengers. Le meneur/arrière des Golden State Warriors, à la peine avant ce match sur ces JO, a retrouvé son adresse quand son équipe en avait le plus grand besoin. Auteur des deux lancers francs pour sceller le sort du match à 8,2 secondes de la fin, il termine avec 36 points marqués, à 9/14 à 3-points. Pour l’emporter, l’équipe de Steve Kerr a aussi pu compter sur un Joel Embiid au niveau espéré. Le Franco-Américano-Camerounais a sorti le match qu’il fallait pour faire face à Nikola Jokic. En 26 minutes, il a marqué 19 points à 8/11 et pris 4 rebonds.

Encore -13 pour entamer le dernier quart-temps

Pour parvenir à se qualifier en finale, LeBron James, auteur du troisième triple-double de l’histoire des JO (16 points à 6/9, 12 rebonds et 10 passes décisives en 32 minutes), et ses coéquipiers auront du batailler. Comme à leurs habitudes, ils ont démarré timidement le match et se sont fait distancer. Sauf que cette fois, ils ont peiné à revenir au score. Avec une adresse à 3-points retrouvée (15/39 au final), notamment d’Aleksa Avramovic (4/6) et Marko Guduric (2/3), l’équipe de Svetislav Pesic s’est envolée au point de prendre 17 points d’avance en cours de deuxième quart-temps. En s’appuyant sur la tour de contrôle Nikola Jokic (11 passes décisives, 17 points à 7/17 et 5 rebonds) et Bogdan Bogdanovic (20 points à 8/18, 4 rebonds et 3 passes décisives en 31 minutes), ils ont conservé une avance confortable (+13 à l’entame du dernier quart-temps). Mais la 4e faute de Jokic à la 34e minute a peut-être été l’élément qui a fait basculer la rencontre. Derrière, le triple MVP de la NBA a été ciblé alors que la réussite a fui le camp serbe, à l’image de ce 3-points ouvert d’Ognjen Dobric dans le money-time.

Ayant attendu le dernier moment pour se réveiller, les quadruples tenants du titre, qui ont ramené l’artillerie lourde cette année afin de conserver leur titre, ont su se montrer dominant sur le dernier quart-temps, remporté 32 à 15. Désormais avertis, ils retrouveront donc l’équipe de France en finale, ce samedi à 21h30 à Bercy. Pour un duel de légende.