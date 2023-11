Terry Tarpey de retour au Mans avec Monaco : « Une sensation unique, bizarre »

Terry Tarpey va retrouver un parquet qu’il connaît bien ce mardi 28 novembre au Mans. Pour le dernier match de la 13e journée de Betclic ÉLITE, l’AS Monaco joue à Antarès.

L’international français va ainsi affronter son club de cœur, dans lequel il a joué pendant six saisons. « C’est particulier pour moi de retrouver cette salle avec un maillot différent, explique-t-il sur le site Internet de l’AS Monaco. J’ai passé la majeure partie de ma carrière pro au Mans. Je n’ai que des amis là-bas. » Dans le Maine Libre, le New Yorkais s’est davantage exprimé :

« C’est une sensation unique, bizarre. Déjà, je l’ai senti quand on a regardé les montages vidéo pour préparer le match et où on voyait des images de l’an dernier. D’ailleurs, j’ai un peu servi d’assistant coach sur le coup (rires). Ça ne sera pas forcément facile surtout si je me retrouve à défendre sur d’anciens coéquipiers mais voilà, je dois le prendre comme un match normal et le but, c’est de faire gagner Monaco. »