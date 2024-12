« T’es pas apte, tu perds » : Evan Fournier s’insurge du report de Paris – Fenerbahçe, Amara Sy répond « aux zouaves qui critiquent »

Jour off pour Evan Fournier après sa démonstration contre la Virtus Bologne. Mais l’arrière de l’Olympiakos a tout de même trouvé le moyen de s’immiscer au cœur des gros titres. Alors qu’une grande partie de l’effectif du Paris Basketball est contaminé par le même virus, l’international français s’est insurgé face à la décision de reporter le match du leader parisien contre le Fenerbahçe Istanbul.

« Chaque équipe joue tous les soirs malgré des maladies et des blessures », a-t-il écrit sur son compte X. « Si vous ne pouvez pas vous présenter avec suffisamment de joueurs, vous devriez perdre le match. Lorsque vous annulez le match, vous permettez aux équipes de manipuler les règles et cela devient dangereux. Ce n’est que mon avis. »



Every team is playing thru illness and injuries every night. If you cant present yourself with enough players to compete, it should be a loss.

When you cancel the game you allow teams to potentially manipulate the rules and that becomes dangerous.

Just my opinion🤷🏽‍♂️

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 19, 2024