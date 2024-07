Thomas Heurtel devrait quitter le Zénith Saint-Pétersbourg

Thomas Heurtel (1,89 m, 35 ans) devrait quitter le Zénith Saint-Pétersbourg. Selon Artem Komarov, le club a activé sa clause de sortie. L’Agathois a passé les deux dernières saisons sur place. Néanmoins, le club n’a pas remporté le titre en VTB League.

Pour la saison 2023-2024, le Zénith Saint-Pétersbourg s’est contenté de remporter la petite finale. A 35 ans, l’ancien international français s’est montré encore productif offensivement sur la saison écoulée (13,4 points à 44,9% de réussite aux tirs, dont 38,5% à 3-points, 2,3 rebonds et 7,4 passes décisives pour 2,5 balles perdues en 25 minutes sur 45 rencontres).

Reste à savoir désormais s’il parviendra à retrouver un contrat en EuroLeague, lui qui disait espérer un retour dans cette compétition en mars dernier dans un épisode de Deux Nuits Avec.

💣BREAKING: multiple sources tell me and @kotgecbr that Zenit activated an exit clause in a contract with Thomas Heurtel to part ways with the French guard. He’s leaving the club after two seasons in Saint Petersburg.

